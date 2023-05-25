Треба згадати, як він прийшов до влади: чому Росія й надалі використовує Орбана
Глава Угорщини Віктор Орбан продовжує активно підігравати Росії. Кожна його нова заява – абсурдніша за попередню.
Слід зауважити, що на початку своєї кар'єри політик активно критикував Владіміра Путіна. Згадати це складно, адже для цього потрібно ретельно покопатися у матеріалах, яких зовсім небагато. Про це 24 Каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.
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Але цілком очевидно, хто привів до влади Орбана – саме путінські гроші. Такий собі Сємьон Могільовіч досі керує російськими проєктами. в Угорщині.
"В Орбана ростуть ноги з Росії, і сьогодні він повністю контрольований. На жаль, Європейський Союз має таку ракову пухлину в образі Орбана та його влади, які працюють на Росію", – відзначив Клочок.
Останній інструмент Путіна
Активність Орбана є доволі зрозумілою. Вона пояснюється потужною позицією світу щодо підтримки України та, фактично, фінальної стадії війни. Не можемо точно говорити про часові проміжки, але факт залишається фактом. Історія з Керченським мостом і якісь незрозумілі події в Бєлгородській області демонструють, що у Росії – вкрай усе погано.
Може видаватися, що ракетні атаки про це не свідчать. Але скажімо чесно: в Росії є паніка. Навіть на телебаченні говорять, що вони не контролюють власні території. Як вони можуть контролювати території України?
– зазначив Клочок.
Для Путіна Орбан – це чи не останній інструмент, який він використовує, щоб показати західному світу: "Ні, у Росії все буде окей, Україна не переможе. Не думайте надавати допомогу надалі".
"Але потяг пішов. А Орбан розуміє, бо він це скаже, і буде залишатися живим певний час. Або він, якщо підтримає ЄС, його співпраця з путінським режимом вилізе назовні, і він піде в небуття. Його політичне життя завершиться. А, можливо, і не лише політичне.
"Немає людини – немає проблеми" – Путін же за цією парадигмою діє", – акцентував Клочок.
Історію Орбана можна порівняти з Лукашенком. Але в Орбана складніша ситуація.
Лукашенко сам прийшов до влади. Він діє відкрито – це терорист, як і Путін. Він живе у диктаторській країні. Його парадигма – зберегтися при владі. А в Орбана, який очолює країну члена ЄС та НАТО, ситуація вкрай складна. Те, що він дотягує зараз цю історію, більше вказує на паніку,
– наголосив політичний експерт.
Ба більше, усі в Євросоюзі чудово розуміють, що усю історію з проросійською Угорщиною потрібно завершувати. Тому що більш-менш нормальну політику йому вдається вибудовує навіть із Сербією.
"Вучич час-від-часу робить заяви, які суперечать Путіну. Шукають інструменти. Якщо до цього часу не знайшли інструментів для Орбана, значить будуть змінювати Орбана", – підсумував Валерій Клочок.
Остання заява Орбана
- Напередодні Віктор Орбан заявив, що Україні ніяк не виграти війну, яку проти неї розв'язала Росія. У МЗС України різко відповіли політику, що українці не здадуться. Речник відомства Олег Ніколенко зазначив, що боротьба України є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в нашій державі, але й гарантією безпеки для всієї Європи.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг також відреагував на цинічні слова Орбана. Він зауважив, що тренування українських пілотів на літаках F-16 свідчать про те, що саме Росії не виграти цю війну.
- За словами високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, ЄС продовжить підтримувати Україну, тож однодумців Орбану не знайти. Він додав, що в України навпаки справи йдуть дуже добре.