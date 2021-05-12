Потрібно зупинити ескалацію заради життя людей, – Зеленський про обстріли в Ізраїлі

Через загострення ізраїльсько–палестинського конфлікту сторони обмінялись сотнями ракетних обстрілів. Є десятки загиблих та поранених. Президент України Володимир Зеленський закликав припинити протистояння.
Джерело:Твітер Володимира Зеленського
Заклик до учасників конфлікту президент України опублікував у твітері. Він наголосив, що обстріли спричинили багато людських трагедій.
Важливо Ескалація між Ізраїлем та Палестиною: все, що відомо про конфлікт
Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей,
– написав Зеленський.
МЗС України теж закликало зупинити насилля
Раніше МЗС України засудило загострення у Східному Єрусалимі та обстріли між ізраїльтянами та ХАМАСом. У дипвідомстві наголосили, що насилля необхідно зупинити.
Загострення відбулось у Східному Єрусалимі
Зазначимо, що ізраїльсько-палестинський конфлікт триває вже протягом багатьох десятиліть. Нещодавно ситуація загострилась у Східному Єрусалимі, звідки хотіли виселити мусульманські родини. У жорсткі протистояння вступили з палестинцями ізраїльські правоохоронці. Потерпілих нарахували понад 2 сотні.
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10 травня з Сектора Гази направили в ізраїльську сторону ракети. Тель-Авів відповів на обстріл. Кількість випущених ракет сягає більше ніж тисяча.