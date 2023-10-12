Світ "жує шмарклі": планета максимально близько до Третьої світової війни

Росія розв'язала війну проти України, ХАМАС напав на Ізраїль, КНДР готується до можливості здійснити атаку на Південну Корею – нині це найгарячіші точки на карті світу. Загострення однієї з цих ситуацій може призвести до Третьої світової війни.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Фактично на планеті не існує конфлікту чи війни, де б не було російської руки "допомоги".

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Путін запустив ланцюгову реакцію

Світ вже давно за крок від Третьої світової війни. Перший тривожний сигнал пролунав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кремль неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї, підривом ЗАЕС тощо.

Купка диктаторів й автократів намагається взяти світ у заручники, а світ досі "жує шмарклі". Стурбованість якась там. Давно вже потрібно влупити максимально жорсткі санкції та знищити осередки, які Росія створювала,

– зазначив Тизенгаузен.

На думку політтехнолога, вже давно потрібно розв'язати проблему з Придністров'ям. Молдова може догратися до того, що наступного разу "спалах" буде у них.

Придністровський конфлікт – заморожений конфлікт між Молдовою та невизнаною державою Придністров'я. 2 вересня 1990 року Придністров'я офіційно оголосило про суверенітет від Молдови. Найактивнішою фазою конфлікту була молдовсько-російська війна.

Зараз негайно потрібно вирішувати з Владіміром Путіним, Іраном, Північною Кореєю. До речі, Південна Корея вже б'є на сполох і просить розвіддані для того, аби знати як пересуваються війська Кім Чен Ина, який може напасти по такій самі схемі як ХАМАС.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї доповів парламенту, що Північна Корея готується до можливості здійснити раптовий напад за допомогою тактики, яку використало палестинське угруповання ХАМАС під час атаки на Ізраїль.

"Путін запустив ланцюгову реакцію. Нічого нормального для цього світу вона не несе. Далі буде тільки гірше. Тому якщо зараз не розв'язувати ці питання, то потім це доведеться робити у центрі Європи", – додав Тизенгаузен.

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