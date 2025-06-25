Тривала вдвічі довше, ніж планувалося: цікаві деталі зустрічі Трампа і Зеленського

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа тривала 50 хвилин – фактично вдвічі довше, ніж планувалося спочатку, з огляду на щільний графік обох президентів. Вона розпочалася із запізненням, що також пов'язано з напруженим розкладом, перенесенням дедлайнів на полях саміту НАТО.

Попри все, зустріч відбулася – і, схоже, була справді продуктивною. За підсумками перемовин Трамп уже встиг поділитися враженнями, зокрема – висловив свою думку про Зеленського. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що частково він також окреслив ключові теми, які були на порядку денному.

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Що Трамп сказав про Путіна і Зеленського

Дональд Трамп зазначив, що хотів дізнатися, як справи у Володимира Зеленського, і наголосив на привітності українського президента. Попри те, що в минулому між ними траплялися складні моменти, цього разу розмова була надзвичайно доброзичливою.

Мені здається, він хоче, щоб усе це нарешті закінчилося. Так, я справді так думаю,

– сказав Трамп.

За його словами, зустріч із Зеленським справила враження. Також Трамп згадав про великі втрати на фронті. Він сказав, що минулого тижня загинуло близько 7 тисяч солдатів – російських та українських. Він сказав, що це "справжнє божевілля".

"Я вважаю, що зараз – слушний момент для завершення війни. Я поговорю з Путіним, подивимося, чи зможемо ми це зупинити", – додав він.

Оцінюючи зустріч із Зеленським, він назвав її "хорошою", відзначивши також інші конструктивні переговори з низкою світових лідерів. Водночас Трамп відзначив, що Зеленський веде "мужню й дуже складну боротьбу".

Американський політик, висловлюючи певне співчуття до Путіна, припустив, що російського диктатора могли ввести в оману, що він нібито "заплутався". Ця теза викликала обурення, адже повномасштабна війна Росії проти України триває вже четвертий рік, і виправдовувати агресора в такому контексті виглядає щонайменше цинічно.

Яку зброю від США може отримати Україна

Одна з ключових тем зустрічі – питання постачання озброєння Україні. Напередодні Володимир Зеленський повідомляв, що саме з таким запитом звертатиметься до Трампа. За словами американського лідера, українська сторона просила надати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot та ракети-перехоплювачі до них.

Утім, Трамп висловився обережно: заявив, що "подивиться", і поки не впевнений, чи зможе ухвалити позитивне рішення,

– зазначила Андріана Кучер.

Він аргументував це тим, що такі системи критично необхідні також і Сполученим Штатам. Водночас Трамп наголосив, що з повагою ставиться до прагнення України зміцнити свій захист, і хотів би, щоб США мали змогу поділитися цією зброєю.

За наявною кулуарною інформацією, під час переговорів Зеленський порушив питання про купівлю 2 систем Patriot у США. Передбачається, що їхню оплату можуть взяти на себе німецькі партнери України.

Крім того, окремо обговорювалося постачання ракет-перехоплювачів, що є наразі одним із найнагальніших питань – з огляду на дедалі жорсткіші, цинічніші та інтенсивніші ракетні атаки з боку Росії.