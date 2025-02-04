Тривога, й за секунду вибухи, все посипалося, – постраждалі в Ізюмі пригадали жахливий удар

Вдень 4 лютого російська армія атакувала центральну частину Ізюма балістичними ракетами. Пошкоджена інфраструктура, на жаль, є загиблі та поранені.

Постраждалі пригадали жахливий удар кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко. За їхніми словами, люди вибігали з приміщень без верхнього одягу, всюди капала кров.

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Як місцеві пережили російський удар

Російські окупанти влучили по адмінбудівлі в Ізюмі. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки.

Там розташовані всі служби міської ради, державних установ: податкова, казначейство, юстиції,

– розповів голова Ізюмської РДА Степан Масельський.

Постраждали співробітники Служби у справах дітей, медичного коледжу, пенсійного фонду, соціального захисту, ЦНАПу та звичайні мирні жителі, які йшли центром міста.

Велика кількість людей приходила в ці установи оформлювати якісь заявки, отримувати документи та міняти паспорти. Жодних військових у цьому районі не було. Росія завдала просто цинічного удару.

Працівниця однієї із соцустанов Олена Безпала відбулася лише пораненнями від скла. Вона перебувала в будівлі на момент удару, її колегу зараз оперують.

Тільки пролунала повітряна тривога, одразу через одну секунду вибух. Все посипалося. Почали виходити з приміщення, роздягнуті. Клубки диму, люди бігли, кров капала. Думали, що буде ще один удар,

– розповіла поранена жінка.

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