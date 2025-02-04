Тривога, й за секунду вибухи, все посипалося, – постраждалі в Ізюмі пригадали жахливий удар
Вдень 4 лютого російська армія атакувала центральну частину Ізюма балістичними ракетами. Пошкоджена інфраструктура, на жаль, є загиблі та поранені.
Постраждалі пригадали жахливий удар кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко. За їхніми словами, люди вибігали з приміщень без верхнього одягу, всюди капала кров.
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Як місцеві пережили російський удар
Російські окупанти влучили по адмінбудівлі в Ізюмі. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки.
Там розташовані всі служби міської ради, державних установ: податкова, казначейство, юстиції,
– розповів голова Ізюмської РДА Степан Масельський.
Постраждали співробітники Служби у справах дітей, медичного коледжу, пенсійного фонду, соціального захисту, ЦНАПу та звичайні мирні жителі, які йшли центром міста.
Велика кількість людей приходила в ці установи оформлювати якісь заявки, отримувати документи та міняти паспорти. Жодних військових у цьому районі не було. Росія завдала просто цинічного удару.
Працівниця однієї із соцустанов Олена Безпала відбулася лише пораненнями від скла. Вона перебувала в будівлі на момент удару, її колегу зараз оперують.
Тільки пролунала повітряна тривога, одразу через одну секунду вибух. Все посипалося. Почали виходити з приміщення, роздягнуті. Клубки диму, люди бігли, кров капала. Думали, що буде ще один удар,
– розповіла поранена жінка.
Що відомо про удар по Ізюму
- Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки противника становить 55 людей, серед яких 3 дітей: хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років.
- Відомо про 5 загиблих – дві дівчини 18 та 19 років, одна з них була вагітна. Також загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік і ще один чоловік, особу якого встановлюють.
- В ОВА припустили, що ворог завдав удару балістичною ракетою типу "Іскандер".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що з такою жорстокістю неможливо примиритися, тому потрібно тиснути на Росію.
- Пошуково-рятувальну операцію на місці атаки в центрі Ізюму завершили. Під завалами будівель, попередньо, людей більше немає.