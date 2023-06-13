Тривогу не оголошували: у Дніпрі пролунав вибух

13 червня 2023, 14:06
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Джерело:

Суспільне

У Дніпрі вдень 13 червня пролунав вибух. Його почули у різних районах міста. Наразі повітряна тривога оголошена лише на території Нікопольської територіальної громади.

Офіційних підтверджень або спростувань інформації наразі не було. Станом на 14:15 тривогу по області досі не оголосили. 

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Дніпро (Дніпропетровська область) повідомляють про вибухи. Будьте обережні,
– мовиться у повідомленні.

Важливо! Українців закликають оперативно реагувати на сповіщення повітряної тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно може врятувати життя.

Терористичний удар по Кривому Розі

  • Російські окупанти у ніч на 13 червня завдали терористичний удар по Кривому Розі.
  • Ворог завдав удару по цивільних об'єктах. 
  • Окупанти влучили у житловий будинок та приватне підприємство. Російські окупанти вбили 11 людей. Окрім того, відомо про десятки постраждалих. 
  • Місцеві жителі розповіли, що відбувалося упродовж лічених хвилин після удару. Люди горіли живцем й вистрибували з вікон, аби отримати шанс на порятунок. 
  • Рятувальна операція триває. Середу, 14 червня, у Кривому Розі оголосили Днем жалоби. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять. 
  • ЗМІ заявили, що жертвами ракетнтого удару стало молоде подружжя. Загиблим чоловікові та дружині було лише по 22 роки. 

Зеленський відреагував на трагедію

Володимир Зеленський показав кадри з місця удару по Кривому Розі й висловив співчуття людям, які втратили своїх рідних.

Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває,
– зазначив президент.

Він наголосив, що терористи відповідатимуть за кожен скоєний злочин.

Перша леді Олена Зеленська також висловила співчуття рідним загиблих внаслідок ракетного удару.

Автор: Мар'яна Бекало