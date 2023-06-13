Тривогу не оголошували: у Дніпрі пролунав вибух
Джерело:Суспільне
У Дніпрі вдень 13 червня пролунав вибух. Його почули у різних районах міста. Наразі повітряна тривога оголошена лише на території Нікопольської територіальної громади.
Офіційних підтверджень або спростувань інформації наразі не було. Станом на 14:15 тривогу по області досі не оголосили.
Зверніть увагу Обом було 22: в Кривому Розі через удар по багатоповерхівці загинуло подружжя, – ЗМІ
Дніпро (Дніпропетровська область) повідомляють про вибухи. Будьте обережні,
– мовиться у повідомленні.
Терористичний удар по Кривому Розі
- Російські окупанти у ніч на 13 червня завдали терористичний удар по Кривому Розі.
- Ворог завдав удару по цивільних об'єктах.
- Окупанти влучили у житловий будинок та приватне підприємство. Російські окупанти вбили 11 людей. Окрім того, відомо про десятки постраждалих.
- Місцеві жителі розповіли, що відбувалося упродовж лічених хвилин після удару. Люди горіли живцем й вистрибували з вікон, аби отримати шанс на порятунок.
- Рятувальна операція триває. Середу, 14 червня, у Кривому Розі оголосили Днем жалоби. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.
- ЗМІ заявили, що жертвами ракетнтого удару стало молоде подружжя. Загиблим чоловікові та дружині було лише по 22 роки.
Зеленський відреагував на трагедію
Володимир Зеленський показав кадри з місця удару по Кривому Розі й висловив співчуття людям, які втратили своїх рідних.
Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває,
– зазначив президент.
Він наголосив, що терористи відповідатимуть за кожен скоєний злочин.
Перша леді Олена Зеленська також висловила співчуття рідним загиблих внаслідок ракетного удару.