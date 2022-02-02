Трухіна виключили з партії "Слуга народу"

2 лютого 2022 , 09:36
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Джерело:

"Слуга народу"

Нардепа Олександра Трухіна вирішили виключити з партії "Слуга народу". Таке рішення 2 лютого ухвалила голова політсили Олена Шуляк.

Для Трухіна це означатиме, що його повноваження як голови Полтавської обласної організації партії припиняться. Окрім цього, політсила підготувала для нього й інші покарання.

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Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна,
– заявила Шуляк.

За її словами, на зібранні мають ухвалити рішення щодо нардепа.

Що відомо про ДТП з Трухіним

  • Аварія сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві. Тоді постраждали 6 людей, серед них – Лучано Лучі, керівник комітету Української асоціації футболу.
  • Журналістам "Української правди" вдалося знайти правоохоронця, який першим прибув на місце масштабної ДТП і розповів деталі. Крім цього, ЗМІ показували ексклюзивні кадри з його нагрудної камери. 
  • Як випливає з сюжету, "слуга народу" Олександр Трухін намагався покинути місце аварії. Трухін взагалі заперечував, що причетний до аварії. Поліцейські не відпускали його, тож він спробував домовитися, згадуючи при цьому очільника МВС.
  • Сам Трухін не вважає себе винним й запевняв, що не має чого приховувати. Він також стверджував, що алкоголь напередодні аварії не вживав.
  • У "Слузі народу" жорстко коментували журналістське розслідування про аварію за участі Олександра Трухіна. Там заявляли про плани створити дисциплінарну комісію щодо проблемних нардепів.

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Автор: Оксана Княжик