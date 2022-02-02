Трухіна виключили з партії "Слуга народу"

Нардепа Олександра Трухіна вирішили виключити з партії "Слуга народу". Таке рішення 2 лютого ухвалила голова політсили Олена Шуляк.

Для Трухіна це означатиме, що його повноваження як голови Полтавської обласної організації партії припиняться. Окрім цього, політсила підготувала для нього й інші покарання.

До теми У ДБР кажуть, що не мали відео з ДТП Трухіна, яке оприлюднили у ЗМІ

Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна,

– заявила Шуляк.

За її словами, на зібранні мають ухвалити рішення щодо нардепа.

Що відомо про ДТП з Трухіним

Аварія сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві. Тоді постраждали 6 людей, серед них – Лучано Лучі, керівник комітету Української асоціації футболу.

Журналістам "Української правди" вдалося знайти правоохоронця, який першим прибув на місце масштабної ДТП і розповів деталі. Крім цього, ЗМІ показували ексклюзивні кадри з його нагрудної камери.

Як випливає з сюжету, "слуга народу" Олександр Трухін намагався покинути місце аварії. Трухін взагалі заперечував, що причетний до аварії. Поліцейські не відпускали його, тож він спробував домовитися, згадуючи при цьому очільника МВС.

Сам Трухін не вважає себе винним й запевняв, що не має чого приховувати. Він також стверджував, що алкоголь напередодні аварії не вживав.

У "Слузі народу" жорстко коментували журналістське розслідування про аварію за участі Олександра Трухіна. Там заявляли про плани створити дисциплінарну комісію щодо проблемних нардепів.

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