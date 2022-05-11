Трюдо в захваті від Патрона: після візиту до Києва прем'єр розповів канадцям про сміливого пса

Днями Київ відвідав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він прибув, аби урочисто відновити роботу канадського посольства у столиці України та оголосити про новий пакет підтримки для української економіки.

Також президент України Володимир Зеленський та канадський прем'єр спільно вручили нагороди нашим воїнам, серед нагороджених і легендарний надзвичайник – пес Патрон.

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Після нагородження Джастін Трюдо виклав у твіттері фото нашого піротехніка Патрона та поділився із канадцями новиною про нього.

Познайомився із Патроном, він вже допоміг українській армії знешкодити понад 200 вибухових предметів і допомагає навчати дітей щодо безпеки поведінки із мінами. Президент Зеленський нагородив Патрона та його власника за те, що вони вже зробити і продовжують робити,

– йдеться у повідомленні Трюдо.

Голова офісу президента України Андрій Єрмак також прокоментував зустріч Трюдо та Зеленського і не оминув увагою Патрона. Очільник ОП зазначив, що Канада допомагатиме Україні у процесі розмінування територій.

А Патрон і справді крутий,

– говорить Андрій Єрмак.

Хвостатий піротехнік Патрон – що про нього відомо

2-річний песик, який має кличку Патрон – це собака-винюхувач вибухівки та талісман Служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, до 19 березня Патрон встиг виявити понад 200 одиниць вибухівки, яку розкидали російські загарбники під час відходу з Чернігова.

Патрон має іменний жилет із ручкою – так рятувальникам можна легко переносити песика, не змушуючи його втомлюватися.Також Патрон має сторінку в інстаграмі – за його роботою вже стежать понад 242 тисячі слідкувачів у соцмережі.

Вага Патрона особливо важлива у роботі з розмінування – її недостатньо, аби здетонувала міна чи снаряд, тому ДСНСники у безпеці поруч із таким колегою.

Детальніше про допомогу Канади

Найближчими тижнями буде розширена співпраця Канади та України у зоні вільної торгівлі, про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Канада скасувала будь-які мита для українських товарів на період 12 місяців, це суттєво допоможе Україні експортувати товари до цієї країни.

Верхня палата парламенту Канади визнала звірства росіян в Україні, як геноцид українського народу.

У Канаді заморозили активи росіян, у планах продати їх, а отримані кошти спрямувати на рахунки з допомоги України.

Як Патрон зміг стати спеціалістом із розмінування: дивіться відео