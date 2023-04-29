Варто хвилюватися усім, – Трюдо зробив заяву про війну в Україні

Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, російська агресія може дати поштовх іншим авторитарним країнам до війни. Тому слід хвилюватись не лише Україні.

Трюдо висловив думку про те, що війна в Україні закінчиться не військовим шляхом, а переговорами. Однак це вирішуватиме українська влада.

До речі Сумнівів у перемозі України у війні з Росією немає, – Трюдо

Прем'єр Канади наголосив, що лише Київ може вирішувати, про що прийнятно вести переговори. Однак світ має допомогти Україні, аби до перемовин можна було дійти.

Це не закінчиться військовим шляхом. Це закінчиться певним політичним рішенням. Але Україна має бути в позиції вирішувати, коли це станеться, що вона готова прийняти, а за що вона готова продовжувати боротьбу,

– сказав Трюдо.

Інші країни можуть взяти приклад з Росії

Трюдо переймається, що російська агресія може дати поштовх іншим авторитарним країнам "перемалювати карту". Тому він зазначив, щодо цього варто хвилюватися усім.

У цей момент авторитарні держави, які мають трохи більшу армію, ніж їхні сусіди, можуть зазіхати на чужий клаптик землі.

При цьому диктатори можуть прикриватись, мовляв, там "люди розмовляють їхньою мовою, або де кілька сотень років тому провели лінію на карті".

Водночас нагадаємо, що Трюдо нещодавно заявляв про стовідсоткову перемогу України у війні. Він наголосив, що для цього Канада продовжить підтримувати нашу державу в боротьбі проти російської агресії.

Військова допомога Канади: коротко

Нещодавно Оттава оголосила черговий пакет військової допомоги Києву. До нього, зокрема, увійдуть:

близько 8 000 боєприпасів калібру 155 міліметрів,

12 зенітних ракет із запасів Збройних сил Канади для підтримки систем ППО,

понад 1 800 навчальних боєприпасів для 105-міліметрових гармат для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.

Також Канада офіційно розпочала передачу Україні додаткових основних бойових танків Leopard 2. Країна пообіцяла поставити Україні вісім основних бойових танків Leopard 2.

Ба більше, Канада відправила в Україну броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3. Бронемашини призначені для евакуації пошкодженої техніки з поля бою.