Це буде ляпасом, на який точно відповімо ударом, – Зеленський про можливий напад з Придністров'я
Президент Володимир Зеленський попередив, що будь-який можливий напад з Придністров'я отримає рішучу відповідь. Хоча для України це буде не просто ударом, а ляпасом.
Будь-які дії на тимчасово окупованій території Молдови, у Придністров'ї, які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію. Таку заяву Зеленський зробив за результатами зустрічі із президенткою Молдови Майєю Санду.
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Україна відповість ударом
За словами Зеленського, Україна справді отримує певні неприємні сигнали щодо Придністров'я. Це питання обговорювали на зустрічі із Санду.
Вони мають знати – ці люди, які на тимчасово окупованій території Молдови – у Придністров'ї, перебувають: для нас це будуть не удари, а ляпас, ми точно відповімо ударом,
– попередив президент.
Однак він додав, треба зробити все, щоб не було дестабілізації у регіоні. Україна всіляко це демонструє. Ми воюємо з Росією на нашій землі, хоча Зеленський відзначив, що були ракетні удари неодноразово з боку Білорусі.
Зеленський підсумував, що Україна та Молдова мають спільні загрози, які спричиняє агресія Росії, тому спільними мають бути й відповіді на них.
Про ймовірність нападу говорили раніше
Нагадаємо, що про можливу атаку з Придністров'я у бік України говорили ще в травні. Зеленський зазначав, що це цілком можливо, адже територія на 100% контролюється Росією. Однак глава держави наголосив, що Україна не вбачає великої загрози від тих збройних формувань, які дислокуються зараз в "ПМР".
Радник голови МВС Віктор Андрусів стверджував, що населення Придністров'я готують до війни. Російські спецслужби вчиняли там провокації.
Росія погрожує Молдові через Придністров'я
- Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медвєдєв "привітав" Молдову з отриманням статусу кандидата у члени ЄС. Він заявив, що, ймовірно, у цьому випадку Москві доведеться втрутитися, аби "врятувати" жителів невизнаного Придністров'я. Чиновник сказав, що там проживає 220 тисяч росіян.
- На тлі цих заяв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до уряду Молдови та висловив підтримку. Він додав, зо погрози іншим державам – це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії.
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