Це буде величезна загроза Росії: Тимочко пояснив, миротворці яких країн найбільше лякають ворога

Кремль одною з умов закінчення війни неодноразово називав відмову України від членства в НАТО. Проте зараз росіяни вважають, що потрібно скасувати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо вступу Києва до Альянсу. Такі вимоги Росії з'явились на тлі заяв Володимира Зеленського.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, наголосивши, що президент України сказав о необхідності розміщення на лінії розмежування миротворчого контингенту. Саме ця заява Зеленського стала тригером для росіян.

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Це смерть амбіціям Путіна

Тимочко вважає, що для розташування в Україні найбільше підходить військовий контингент країн НАТО, оскільки тільки ці держави сукупно мають величезну спільну армію, яка налічує понад 3 мільйони особового складу.

Війська НАТО можуть спільно працювати щодо проведення миротворчих чи військових операцій з країнами-союзниками або країнами-партнерами НАТО.

Якщо Україну розглядають як союзника або партнера Альянсу, це означає, що для росіян з'являється величезна загроза через імовірну появу на їхньому кордоні таких військ,

– підкреслив він.

Також в Росії розуміють, що європейські країни чи країни НАТО можуть надати Україні військову допомогу. До того ж Франція та Велика Британія мають плани щодо можливого відправлення свого військового контингенту в нашу країну.

Для того, щоб ми не мали жодного законодавчого підґрунтя для цих ініціатив, росіяни намагаються розірвати будь-які міжнародні договори, на які Україна могла спиратися щодо застосування таких сил,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Росіяни, на його думку, докладають зусиль, щоб накласти умовний мораторій на міжнародні договори, які нададуть можливість залучити війська безпосередньо європейських країн НАТО в Україні.

Крім того, українське військо вже вдало вміє використовувати західну техніку. Союзники розуміють, у якій кількості їхня техніка зайшла в Україну, знають наші логістичні шляхи, бази, які підприємства можуть бути залучені.

Тому поява таких миротворців на лінії фронту означає смерть амбіціям Владіміра Путіна щодо повторної спроби агресії проти України у найближчі десятиріччя,

– зауважив Іван Тимочко.

Також, якщо війська країн НАТО з'являються на лінії розмежування, це означає з 99% гарантією, що Україна стане у найближчі часи членом Альянсу. Тоді росіянам у політичному та інформаційному плані буде надзвичайно складно працювати.

Зазначимо, що речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росії недостатньо, якщо Україну просто не приймуть у НАТО. Кремлю потрібно, щоб у Північноатлантичному альянсі офіційно відмовились від відповідних гарантій, які надали в Бухаресті у 2008 році. Інакше, за словами Захарової, "проблема й надалі отруюватиме атмосферу на європейському континенті".

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