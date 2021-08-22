Це буде війна, – Зеленський про реформування Конституційного суду

22 серпня 2021 , 22:42
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський заявив, що в Україні будь-які реформи проходять через війну. За його словами, зміни в Конституційному суді теж будуть подібними до "бойових дій".

Глава держави зазначив, що не боїться та готовий йти до переможного кінця. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів. 

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Це буде війна, – Зеленський

Це буде війна, але у нас через війну все реформується. Будемо, значить, воювати. Я цього не боюся і хочу це довести до реального, в хорошому сенсі слова, кінця – щоб був інший, прозорий суд,
– сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив: "Українці повинні розуміти, що судове рішення в будь-якому випадку буде справедливим. Я хочу поважати суд. Хочу знати, якщо щось трапиться і будуть порушені мої права".

Якщо я навіть просто скажу: "Дивись, я на тебе подам до суду". Людина повинна розуміти, що буде справедливе судове рішення, і людина буде захищена. Тому суд ми повинні поважати, судді повинні це заслужити,
– підсумував глава держави.

Зверніть увагу! Верховна Рада у квітні підтримала за основу законопроєкт, який передбачає реформу Конституційного Суду.
  • Документ переробили під висновки Венеціанської комісії.

Чому говорять про реформу КСУ

КСУ скасував е-декларації / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олег Васьків