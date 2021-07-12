Це гірше, ніж оголошення війни, – Піонтковський про статтю Путіна

Президент Росії Володимир Путін написав статтю про нібито братерство росіян та українців. Ця публікація гірша, ніж оголошення війни.

Таку думку в ефірі висловив російський політолог Андрій Піонтковський. Також у програмі "Між іншим" Дмитро Гнап та Денис Казанський говорили з аналітиком ЧЕСНО Сергієм Огородником.

Попередній випуск Путін перетворився на карикатурного персонажа, – Яковенко

Про статтю Путіна

Андрій Піонтковський: Ця установка, всі російські телеканали тільки про неї і говорять. Основний мем – це останнє попередження Україні. Я так і читаю. Забудьмо про всі попередні міфи й візьмемо цю статтю як окремий документ.

Це гірше, ніж оголошення війни. Це заперечення існування української держави і народу. Це звинувачення у грабуванні якихось величезних шматків російської території.

Це абсолютно не діє на українську аудиторію. Інтенсивність звинувачень, перехід до формули, що немає української держави, різко посилився після зустрічі з Байденом.

Путін опублікував відповідну статтю на сайті Кремля українською та російською мовами нібито про єдність двох народів.

Денис Казанський: Путін написав велику статтю про Україну. Це вперше, коли він звернувся до українців – українською. Це показує, що поступово керівництво Росії, попри всі заяви й шовіністичну позицію, звикає до думки, що існує окремий народ – українці зі своєю мовою. Це певний прогрес.

Насправді в цій статті він (Путін – 24 канал) написав звичайний набір російських пропагандистських тез. Фактично, це переказ радянського підручника, в якому написано історію України від Київської Русі до наших часів, в тому вигляді, в якому її завжди розуміла Росія. Путін її просто переписав.

До теми Переказ радянського підручника, – Казанський прокоментував статтю Путіна про Україну

Тому там немає сюрпризів за змістом. З одного боку, вони постійно наголошують, українці й росіяни – один народ. Але водночас звертаються українською мовою. У змісті багато пересмикувань, брехні, маніпуляцій. Там намішано все.

Про падіння "русского мира"

Андрій Піонтковський: Партія Санду (Майї – 24 канал) перемогла на виборах, проєвропейська сила. Чи означає це, що ідея "русского мира" остаточно розвалюється? Погоджуюсь, відбуваються демонстрації у Грузії проти "русского режиму". На наших очах член НАТО Туреччина викинула Росію з Південного Кавказу.

Путін навіть "не пікнув" після того, як Ердоган сказав: "Я не буду поруч з тобою не лише за столом переговорів, але й на полі битви". Він на це поле битви не з'явився. Про те, що відбувається в Азії – є 2 великі гравці: Китай і Туреччина.

Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео

З'явилися ісламські радикали, "русским миром" і не пахне. Ця концепція приречена на провал. Як їм могло спасти на думку, що ідея "русского мира" може бути популярна ще в якійсь країні, крім Росії.

Те, що ми з вами бачимо – падіння "русского мира" й конвульсії російської імперії – помітні всім, особливо колишнім колоніям і підмандатним територіям.

Але позбувшись всього іншого, з шаленим остервенінням російські імперці чіплятимуться за залишки свого впливу в Україні й Білорусі. Стаття Путіна – підтвердження цьому.

Про Олександра Юрченка

Сергій Огородник: Ця історія показова. Це не перший випадок у цьому скликанні і напевно не останній, який станеться з нардепами. На Позняках 4 липня зупинили авто Євгена Брагара.

Фракція "Слуга народу" – найбільша. Там було не так багато часу, щоб сформувати якісний склад, тому взяли тих, хто був популярний й не був помічений у зв'язках з попередньою владою.

Якщо він захоче скласти мандат, то він це зробить, але я дуже сумніваюся.

Але взагалі має бути кримінальне провадження, а в нас працює презумпція невинуватості – поки суд не довів, що людина вчинила кримінальне правопорушення, то її вважають невинуватою. Відповідно поки суд не довів, що Юрченко це вчинив, то немає підстав позбавляти його мандата силоміць.

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Коротко про ситуацію з Юрченком