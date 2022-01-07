Це інша війна, – соціолог сказав, як зміняться рейтинги Зеленського і Порошенка після підозри

Виборці Володимира Зеленського та Петра Порошенка – дуже різні. Вони не сприймають один одного в жодному випадку.

Те, щоб електорат політиків перейшов в інший табір – неможливо. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі зауважив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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Антипович: Це інша лінія сприйняття

За його словами, той виборець, який розчарується в Зеленському, ніколи в житті не піде до Порошенка.

Війна Порошенка із Зеленським – це не війна Зеленського з Ахметовим (Рінатом – 24 канал). Це трохи інша війна, інша лінія сприйняття, інша галактика,

– наголосив Антипович.

Він пояснив, що в обох політиків були фантазії, що вони позабирають в один одного виборців. "Нічого подібного. Ніхто нікуди не переходить. Між цих двох таборів жодних обмінів електорату немає, попри підтримку якихось рішень", – відзначив директор соціологічної групи.

Що буде із рейтингом Порошенка

Аби говорити про те, як зміняться рейтинги президентів, варто почекати, чим продовжиться ситуація, крім того, що Порошенко поїхав з України:

по-перше, нехай він повернеться;

по-друге, нехай він і влада зроблять відповідні кроки. Тоді українець матиме можливість оцінити.

З великою ймовірністю, можу припустити, що виборець Порошенка мобілізується. Адже переслідування їхнього лідера сприйматиметься як політичні репресії. Але від цього кількість виборців Порошенка не зміниться. Вони будуть мобілізовані – готові іти на частково протест. Олексій Антипович Директор соціологічної групи "Рейтинг"

Антипович припускає, що у випадку Порошенка – достатньо сильний, освічений, ерудований, патріотичний, радикальний електорат. "Відповідно очікувати достатньо серйозного протистояння можна. Але чи воно буде – я не знаю", – сказав він.

Що буде з рейтингом Зеленського

Важко сказати, чи зміниться рейтинг Зеленського від того, що він "доганяє" Порошенка.

Виборець Зеленського і так не сприймає Порошенка. Та й в загалі Порошенко – лідер недовіри в Україні,

– зауважив Антипович.

На його думку, менш заполітизований українець не заглиблюватиметься в ситуацію. "Виборець загалом не змінить рейтинги ні Порошенку, ні Зеленському", – додав Антипович.

Станом на 22 грудня 2021 року, рейтинг Зеленського знизився , але він досі є лідером. На другому і третьому місцях – Порошенко та Юлія Тимошенко.

Повне інтерв'ю з Олексієм Антиповичем: дивіться відео



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