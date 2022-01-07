Це інша війна, – соціолог сказав, як зміняться рейтинги Зеленського і Порошенка після підозри
Джерело:24 канал
Виборці Володимира Зеленського та Петра Порошенка – дуже різні. Вони не сприймають один одного в жодному випадку.
Те, щоб електорат політиків перейшов в інший табір – неможливо. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі зауважив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
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Антипович: Це інша лінія сприйняття
За його словами, той виборець, який розчарується в Зеленському, ніколи в житті не піде до Порошенка.
Війна Порошенка із Зеленським – це не війна Зеленського з Ахметовим (Рінатом – 24 канал). Це трохи інша війна, інша лінія сприйняття, інша галактика,
– наголосив Антипович.
Він пояснив, що в обох політиків були фантазії, що вони позабирають в один одного виборців. "Нічого подібного. Ніхто нікуди не переходить. Між цих двох таборів жодних обмінів електорату немає, попри підтримку якихось рішень", – відзначив директор соціологічної групи.
Що буде із рейтингом Порошенка
Аби говорити про те, як зміняться рейтинги президентів, варто почекати, чим продовжиться ситуація, крім того, що Порошенко поїхав з України:
- по-перше, нехай він повернеться;
- по-друге, нехай він і влада зроблять відповідні кроки. Тоді українець матиме можливість оцінити.
З великою ймовірністю, можу припустити, що виборець Порошенка мобілізується. Адже переслідування їхнього лідера сприйматиметься як політичні репресії. Але від цього кількість виборців Порошенка не зміниться. Вони будуть мобілізовані – готові іти на частково протест.
Антипович припускає, що у випадку Порошенка – достатньо сильний, освічений, ерудований, патріотичний, радикальний електорат. "Відповідно очікувати достатньо серйозного протистояння можна. Але чи воно буде – я не знаю", – сказав він.
Що буде з рейтингом Зеленського
Важко сказати, чи зміниться рейтинг Зеленського від того, що він "доганяє" Порошенка.
Виборець Зеленського і так не сприймає Порошенка. Та й в загалі Порошенко – лідер недовіри в Україні,
– зауважив Антипович.
На його думку, менш заполітизований українець не заглиблюватиметься в ситуацію. "Виборець загалом не змінить рейтинги ні Порошенку, ні Зеленському", – додав Антипович.Нагадаємо! Станом на 22 грудня 2021 року, рейтинг Зеленського знизився, але він досі є лідером. На другому і третьому місцях – Порошенко та Юлія Тимошенко.
Повне інтерв'ю з Олексієм Антиповичем: дивіться відео
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