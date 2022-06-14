Це ключ до перемоги, – Піонтковський про фінал війни, агента Путіна та заяви Кіссинджера

Увесь цивілізований світ уже впевнився в тому, що Україна зобов'язана перемогти у війні з Росією. Саме тому зараз увага зосереджена лиш на тому, щоб нарешті знайти "переможний ключ" у спротиві з окупантами.

Таку думку висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський на стрімі 24 каналу з Романом Цимбалюком. Окрім цього, він нагадав про путінського агента у Білому домі, а також скандальні заяви одіозних політиків на кшталт Генрі Кіссинджера та Еммануеля Макрона.

До теми Дві причини, чому Україна переможе двоголового зомбі-курко-дракона

Про надважливе важке озброєння

Перемога у війні з російськими загарбниками дуже залежить від кількості зброї, яку дають українським захисникам партнери. Україні насамперед потрібна артилерія та боєприпаси, зауважив російський публіцист, тому зустрічі так званої Контактної групи з оборонної допомоги на авіабазі США "Рамштайн" у Німеччині є надважливими.

Ключ до перемоги у руках тієї коаліції, яку зібрали в "Рамштайні". Річ не у кількості країн, які беруть у цьому участь, а у кількості зброї, яку нададуть, у тих же HIMARS,

– наголосив Піонтковський.

Він вважає, що навіть 100 штук HIMARS можуть кардинально змінити ситуацію. Також публіцист запевнив, що, наприклад гаубиці покращили стан української армії, але не змінили її кардинально.

Про агентів Кремля серед оточення Байдена

Останнім часом в адміністрації США шириться наратив, що Україна програє війну, тож немає сенсу допомагати й постачати озброєння. У приватних розмовах часто називають ім'я того самого путінського агента – Джейка Саллівана.

Він буцім-то пішов в тінь, однак діє. Щось у вуха (Байдену – 24 канал) нашіптує,

– зауважив публіцист.

Піонтковський зазначив, що саме Салліван запевняв американського президента, що той має вимагати від Володимира Зеленського негайно виконувати мінські домовленості.

Неочікувана заява від Кіссинджера

Американський політдіяч Генрі Кіссинджер завжди вирізнявся проросійськими поглядами та скандальними заявами. Проте у великому інтерв'ю американець різко поміняв власну риторику та відрікся від любові до глави Кремля та воєнного злочинця.

"Він відрікся від своєї основної концепції. Сказав, що Путін стратегічно програв, як би далі не розвивалися події, показав, що у нього немає серйозної армії, а тому він нікому не цікавий як союзник", – переказав Піонтковський.

Вочевидь Кіссинджер намагався виправдатися за свій виступ у Давосі, де сказав про територіальні поступки, припустив публіцист. Мовляв, його неправильно зрозуміли. Нагадаємо, що колишній держсекретар США казав про те, що Україна має віддати частину територій Росії, аби досягти миру з нею.

Ексклюзивний стрім із Піонтковським: дивіться більше у відео

Про страх країн щодо перемоги України

Усе частіше помітно видається, що Франція, Німеччина та Італія у війні Росії та України більше вболівають за державу-терористку, а перемоги України відверто бояться. У цьому впевнений й публіцист.

"Коли виникла реальна перспектива перемоги України, вони (Франція й Німеччина – 24 канал) злякалися. Ми з вами бачили на екрані список ленд-лізу, там були й HIMARS, і танки, і протиповітряні системи, і протикорабельні ракети. Перемога вимальовувалася абсолютно явно", – підкреслив він.

Про вирішальний результат війни

Ракети HIMARS можуть вражати цілі з дальністю у 300 кілометрів. Через це у Кремлі "запалало", що українські військові атакуватимуть об'єкти на їхній території. Водночас український президент спростував це, сказавши, що використовуватимуть цю зброю лиш для звільнення наших територій.

У Брюсселі має відбутись зустріч "Рамштайн-3", на якій знову обговорюватимуть надання Україні зброї. Якщо результатом цієї зустрічі знову стане лише часткове просування, то існує "план Б", де, на думку публіциста, ключову роль відіграватимуть Велика Британія та Польща.

У військовому плані вирішальною може бути участь у бойових діях британської та польської авіації,

– заявив Піонтковський.

Ба більше, він вважає, що коли Велика Британія почне реально брати участь у воєнному конфлікті, кардинально зміниться ситуація в США. Буде зовсім інший політичний сигнал, а відтак по-іншому піде допомога.

Про провокативні вкиди Макрона

Питання кандидатства України у Євросоюзі починає широко обговорюватись, як ніколи. Уже невдовзі мають ухвалити рішення щодо надання Україні статусу кандидата у ЄС. Водночас ціла низка країн, зокрема Франція, можуть "підкласти свиню" у такому надважливому рішенні.

"Раптом він (Макрон – 24 канал) передумав. Вирішив підмахнути якимсь папірцем. Він шантажує Україну", – припустив публіцист, коментуючи неоднозначне ставлення Франції до України.

Зверніть увагу Перемовини будуть непрості, – Мусієнко припустив, чого чекати від візиту Шольца, Макрона і Драгі

Річ у тім, що французький глава сказав, що пройдуть десятиліття, перш ніж Україна досягне критеріїв вступу до Європейського Союзу. Водночас Піонтковський переконаний, що коли в країні війна, папірці не мають жодного значення.