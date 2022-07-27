Роль медведчука перебільшена, це маленька людина, – Подоляк
віктор медведчук отримав від російських спецслужб близько 1 мільярда доларів на підготовку до війни в Україні. На щастя, кум путіна ці кошти просто розікрав.
Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Наприкінці червня у Львові суд почав розгляд справи про державну зраду віктора медведчука.
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Також проросійському політику продовжили термін арешту – до 9 серпня.
"Це маленьке створіння"
На думку Подоляка, медведчук як політична фігура вже залишився у минулому.
"Я думаю, про медведчука можна вже забути. Це такий карикатурний персонаж, абсолютно дикуватий", – сказав він.
Радник глави Офісу Президента розповів, що медведчук завжди викликав до себе "анекдотичне ставлення". За його словами, народного депутата від забороненої в Україні ОПЗЖ занадто демонізували.
Мовляв, великий медведчук, кум путіна. Бачите, що таке бути кумом путіна? Він (медведчук – 24 канал) – таке маленьке створіння, абсолютно неадекватне тому місцю і часу, де він жив,
– зазначив радник глави Офісу Президента.
"Це банальний зрадник"
Подоляк додав, що медведчук, попри життя в Україні, працював на інтереси росії та свого кума – кремлівського диктатора владіміра путіна.
"Замість того, щоб любити Україну, він дико любив свого кума. Це нонсенс", – сказав радник глави ОП.
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Водночас проросійський політик був зацікавлений у власному збагаченні.
Це банальний зрадник України, який мав хворобливий потяг до того, щоб щось вкрасти. Дуже добре, що ті гроші, отримані від путіна, він просто розкрадав,
– зазначив Подоляк.
За його словами, медведчук – лише один із проросійських політиків, які "розкрадали усе на території України". Радник глави Офісу Президента наголосив, що українцям пощастило з "якістю" цих політиків. Адже вони насправді не мали великого впливу на політичні процеси.
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Справа медведчука: головне
- віктора медведчука навесні затримали у ході спецоперації СБУ. Як виявилось, кум путіна хотів незаконно перетнути кордон з придністров'ям, де на нього вже чекали. Кум путіна створював в Україні мережу впливу росії – через начебто програму адаптації українських трудових мігрантів в державі-агресорці. Окрім держзради, йому інкримінують замах на пограбування національних цінностей, а також порушення законів та звичаїв війни.
- На початку липня гелікоптер та літак, якими користувалася родина медведчука, передали на потреби ЗСУ.
- 22 липня Служба безпеки України повідомила про додатковий арешт майна та інших активів віктора медведчука та оксани марченко. Зокрема, суд наклав арешт на корпоративні права ТОВ (статутний капітал 38 мільйонів гривень), банківські рахунки (1,3 мільйона гривень), земельні ділянки площею 3 та 5 гектарів, а також приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.