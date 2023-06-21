Це не фільм, усе йде нелегко, – Зеленський пояснив темпи контрнаступу ЗСУ

Володимир Зеленський пояснив темпи контрнаступ ЗСУ, який триває кілька тижнів. Глава держави визнав, що прогрес на фронті "повільніший, ніж хотілося б".

Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ – це не голлівудський фільм, тому не варто очікувати швидких результатів. Президент наголосив, що "на кону – життя людей".

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Окупанти замінували багато територій

Зеленський сказав, що контрнаступ відбувається нелегко, оскільки 200 тисяч кілометрів квадратних української території заміновано російськими військами.

Президент наголосив, що українські військові просуваються з тим темпом, який вважають за потрібне, і не будуть змінювати свої плани, попри тиск.

Що б хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас, за всієї поваги, ми просуватимемося на полі бою так, як вважаємо за потрібне,

– сказав Зеленський.

Зеленський відповів, чи погодиться на переговори, якщо наступ матиме успіх

Відповідаючи на питання, як виглядає ендшпіль війни на цьому етапі, Зеленський дав зрозуміти, що "потрібні перемоги на полі бою" і що Україна ніколи не сяде, хто б не був президентом у Москві, якщо Росія залишиться на території України.

"Хоч би як далеко ми просунулися у контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт, бо це війна, це безперспективний розвиток для України", – зазначив він.

Вступ у НАТО, F-16, ядерка: що сказав президент

Також український лідер відреагував на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який чітко дав зрозуміти, що Україну не планують запрошувати до Альянсу під час саміту у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

"Столтенберг знає мою позицію. Ми неодноразово говорили їм: "Не вибивайте землю з-під наших ніг", – зазначив Зеленський.

Серед іншого президент висловив думку, що вже в серпні українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16. Також він висловив сумнів, що Владімір Путін наважиться застосувати ядерну зброю.

Що відомо про контрнаступ України