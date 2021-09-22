Це не імітація і не залякування, – Венедіктова про версії нападу на Шефіра

Ірина Венедіктова назвала 2 робочі версії, які розглядає слідство щодо обстрілу автівки помічника Володимира Зеленського. Генпрокурора розповіла, що потрібно провести принаймні 3 експертизи. А також оголосила про створення спільної слідчої групи з представників різних правоохоронних органів.

За словами очільниці Офісу генпрокурора, наразі правоохоронці закінчують проводити першочергові оперативно-розшукові дії у справі.

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Версії причин обстрілу авто Шефіра

Венедіктова зазначила, що слідство розглядає такі 2 версії:

діяльність Сергія Шефіра як державного діяча,

спроба дестабілізації в країні.

"Ми не можемо робити якісь висновки, навіть призначати експертизи, поки ми не систематизуємо інформацію і не проаналізуємо її", – наголосила вона.

Однак додала, що зі знайдених гільз, допитів потерпілих і свідка, зрозуміло, що потрібно буде призначити щонайменше 3 експертизи:

трасологічну,

балістичну,

судово-медичну.

Венедіктова пообіцяла більше інформації до 8:00 23 вересня. Вона зазначила, що наразі важливо зрозуміти, що це було.

Ми чули різні версії про імітацію, залякування тощо. Ні – це не імітація і не залякування, коли автоматною чергою прорізається авто,

– запевнила генпрокурорка.

Вона уточнила, що йдеться саме про замах на вбивство.

Для розслідування правоохоронці створять спільну групу

Глава Офісу генпрокурора також повідомила, що обстріл авто будуть розслідувати кілька правоохоронних органів, для взаємодії між якими створять спільну слідчу групу.

Крім того, вона допустила зміну за потреби кваліфікації кримінального провадження. Поки що його відкрили за статтею про замах на вбивство 2 і більше людей.

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