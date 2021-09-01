Це не тест Зеленського на політика, – політолог про зустріч з Байденом

Візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів – це історія не про одну людину, а про державу. Відтак зустріч з Джо Байденом не варто сприймати як докази в скарбничку українського президента.

Він працює у звичному режимі. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів політолог Микола Давидюк.

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Він пригадав, що Зеленський зустрічався ще раніше з 45-м президентом США Дональдом Трампом, з очільником Франції Еммануелем Макроном. До того ж на посаді він перебуває вже протягом 2 років.

"Це не тест Зеленського на політика. Тестом на президентськість була зустріч з Трампом", – зазначив експерт.

Давидюк: Це історія не про одну людину, а про державу

Давидюк зауважив, що з главою держави до США поїхала ціла команда. Наприклад, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який спілкувався з представниками трильйонної компанії Google.

Під час візиту до Штатів кожен з команди президента представляє якусь сферу: аграрну, оборонну, економічну, промислову.

Це історія не про одну людину, а про державу. Зараз дуже важливо не доводити про себе, а зіграти для України,

– пояснив політолог.

На його думку, привезені з США контракти й домовленості, фундаменти наступних рішень – це буде результатом поїздки. Втім якщо Зеленський буде грати виключно на себе, то програє. Якщо гратиме на державу – виграє.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео 24 каналу

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