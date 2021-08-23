Це не загальноєвропейський проєкт, – у ЄС заперечили Меркель щодо "Північного потоку-2"
Джерело:РБК-Україна
Під час візиту до Києва канцлерка Ангела Меркель повідомила, що "Північний потік -2" – це не російсько-німецький проєкт, а європейсько-російський. Однак у Єврокомісії дотримуються іншої думки.
Про це розповів віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він запевнив, що позиція Комісії щодо "Північного потоку-2" є однозначною.
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"Що стосується Єврокомісії, то вона неодноразово заявляла, що це не проєкт загальноєвропейського зацікавлення. Це дуже чітка позиція Єврокомісії", – наголосив Домбровскіс.
Газопровід не є в інтересах Євросоюзу
Віцепрезидент заявив, що "Північний потік-2" не сприяє меті енергетичної політики ЄС. Наразі Єврокомісія стежитиме за декларацією США і Німеччини й за тим, щоб газопровід не став проблемою для України як для країни-транспортера.Довідка. "Північний потік-2" – це російський проєкт газопроводу, що пролягає в обхід України й проходить через Данію, Німеччину, Росію, Фінляндію та Швецію. США та Німеччина у липні 2021 року підписали договір щодо "Північного потоку-2". Президент США Джо Байден заявив, що проєкт зупинити неможливо, бо газопровід майже збудували.
"Північний потік-2": останні новини
- Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Ангелою Меркель 22 серпня не почув конкретних відповідей та економічних гарантій для України щодо "Північного потоку-2".
- Труби газогону вже завершили будувати у водах Данії. Звідти 20 серпня вирушила трубоукладальна баржа "Фортуна".
- В Україні створюють робочу групу, яка напрацьовуватиме план, щоб нейтралізувати загрози від російського газогону.
- Президент Зеленський повідомив, що через "Північний потік-2" Україна втрачатиме 2 мільярди доларів щороку. Крім того, зростуть ціни на газ.
- Російський "Газпром" зазначив, що ще до кінця 2021 року газопровід зможе транспортувати 5,6 мільярдів кубометрів газу.