Це означатиме ваш кінець, – у Росії відкрито погрожують ЄС у разі вступу України

В Росії знову звучать беззмістовні погрози щодо вступу України у ЄС. Мовляв, якщо це станеться, то всьому Євросоюзу настане кінець.

У МЗС Росії погрожують Євросоюзу

Відповідну заяву озвучив заступник глави російського МЗС Олександр Грушко, повідомляють російські ЗМІ.

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Попри плачевну економічну ситуацію у Росії, політик впевнено заявляє, що "роль Європи в міжнародній торгівлі падає, а центри економічного та політичного впливу зміщуються на Схід".

Однак, говорити про те, що відбувається на дипломатичному рівні самої Росії, політик не став – обговорювати нема чого.

Також Грушко зазначив, що Росія запровадить заходи у відповідь у разі обмеження Євросоюзом видачі віз громадянам Росії.

Росія вкотре заявила, що вона проти вступу України в ЄС

Днем раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Росії є "серйозні сумніви з приводу нешкідливості вступу України в ЄС".

Він також заявив, що ЄС "перетворився на агресивного, войовничого гравця, який вже заявляє про свої амбіції далеко за межами Європейського континенту".

Цивілізовані країни уже не ведуть розмов з Росією

Радник глави Офісу Президента заявив, що нікого не хвилює думка Росії щодо вступу нашої держави у Євросоюз. Однак, гарна новина в тому, що світ більше не хвилює думка варварів і мародерів.

Риторика Кремля незмінна і традиційна – погрози уже звична справа для країни-агресорки. Раніше вони виступали лише проти вступу України в НАТО, бо це нібито "загрожувало" Росії, а тепер вони захотіли вирішувати, чи вступати нам до ЄС.

Погрози Росії – це уже традиція

До слова, ми не єдині, за кого намагається вирішувати Росія. Так, нещодавно заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що нібито щойно Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи Альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для російських військових.

Водночас світ уже побачив справжню міць "другої армії світу", тому їх погрози виглядають досить примітивно і смішно.

Ниці погрози ядерною зброєю

Істерика росіян через прагнення Швеції та Фінляндії вступити в НАТО лише посилюється. Так, депутат Держдуми Олексій Журавльов у інтерв'ю пропагандистському ЗМІ кидався голосними заявами щодо можливого застосування проти країн ядерною зброєю, а також третьою світовою та знищенням Фінляндії.

Раніше пропагандист Дмитро Кисельов пригрозив, що Кремль може знищити Велику Британію.

Натомість президент США Джо Байден заявив, що погрози Росії використати ядерну зброю є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану.

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