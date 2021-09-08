Це повністю таємно, гриф, – Арахамія про розслідування CNN щодо вагнерівців

Давид Арахамія наголосив, що спецоперації не варто обговорювати у ЗМІ. Відповідну заяву політик зробив, коментуючи інформацію від CNN. За даними телеканалу, США могли допомагати Україні з операцією щодо захоплення вагнерівців.

Голова фракції "Слуга народу" Арахамія нагадав, що у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію. Її члени отримали доступ до державної таємниці. Зокрема, задля розслідування справи вагнеріців.

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Моє бачення не змінилося. Я вважаю, що будь-яку спецоперація, яку роблять українські або не українські спецслужби, не мають коментувати у ЗМІ. Це повністю таємно, гриф,

– заявив Арахамія.

Матеріал CNN

За даними CNN, Штати начебто могли допомагати Україні з проведенням операції, метою якої було затримати у Білорусі 33 вагнерівців. За даними телеканалу, до цього могло бути причетне навіть ЦРУ.

Від Вашингтона офіційний Київ начебто отримав фінансування та технічну допомогу.

Водночас високопоставлений чиновник США спростував інформацію про причетність своєї країни до спецоперації. Однак він зауважив: розвідка Штатів знала про неї.

За даними ЗМІ, українські розвідники начебто видавали себе за співробітників приватної військової компанії. Вони нібито вербували росіян для охорони нафтових об'єктів у Венесуелі – за це пропонували 5 тисяч доларів щомісяця.

Бойовики, спокусившись на гроші, самі надсилали докази своєї незаконної діяльності на Донбасі.

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