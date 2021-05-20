Це серйозний ризик, – Зеленський про країни, які підтримали Кримську платформу

Очікується, що до участі у Кримській платформі залучать лідерів іноземних держав, міністрів закордонних справ та оборони, парламентарів та експертів. Втім, це може бути ризиком для них.

Все через ставлення Росії. Таку думку глава держави Володимир Зеленський висловив на пресконференції 20 травня 2021 року.

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За словами президента, для нас дуже важливо, щоб через 7 років війни та незаконної окупації українського Криму, нарешті з'явилось "хоч щось". Зараз же – це перший серйозний майданчик з деокупації півострова.

Однак це серйозний ризик для всіх країн, які приїдуть до нас,

– зазначив Зеленський.

Він пояснив, що все через ускладнення стосунків з Російською Федерацією. За його словами, Росія важко реагує та сприймає Кримську платформу.

Зеленський про Кримську платформу

Втім, він додав, що Кримська платформа – це не просто саміт, де лише декларативно щось підписуватимуть. Насправді ж будуть розглядати кроки з деокупації.

"Ми нарешті відкриємо офіс постійно чинної Кримської платформи. Це будуть професіонали, які щоденно займатимуться питаннями окупованого Криму та людей. Це дуже серйозний крок вперед", – наголосив президент.

Кримська платформа – це міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму та захисту прав людини на півострові. Очікується, що форум відбудеться 23 серпня 2021 року – напередодні Дня незалежності України.

Дивіться пресконференцію Зеленського: відео

Кримська платформа : останнє