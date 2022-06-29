Це вже не війна, – ведуча 24 каналу емоційна відреагувала на масові теракти в Україні
Щодня окупанти нещадно обстрілюють українські школи, дитячі садочки, житлові квартали й цивільні об'єкти. Підлості й цинізму Росії просто немає меж.
Ба більше, після ракетних ударів по ТРЦ у Кременчуці та СТО у Дніпрі, те, що відбувається, вже зовсім не схоже на війну. Про це на стрімі 24 каналу сказала ведуча Катерина Соляр.
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Це не війна. Війна може йти на передовій, на лінії зіткнення. Я можу зрозуміти східні райони, навіть Харків та Миколаїв. Але у Кременчуці та Дніпрі, де немає жодних бойових дій, гатити ракетами по звичайних торгових центрах та СТО – це теракти, які Росія вчиняє на території України, вбиваючи мирних жителів,
– висловилася Катерина Соляр.
Росію хочуть визнати державою-спонсором тероризму
На думку ведучої, Росія є не просто державою, яка спонсорує тероризм. "Це країна-терорист. І я навіть не знаю, хто гірший – Усама Бен Ладен чи Путін", – додала вона.
Ракетні удари по Дніпру та Кременчуку: коротко
- 28 червня російські бойовики завдали масованого ракетного удару по Дніпропетровській області. Вони зруйнували залізничну інфраструктуру та поцілили у промисловий об'єкт. Внаслідок "прильоту" на СТО спалахнула пожежа. Згодом під завалами знайшли тіла двох людей.
- Відомо, що росіяни били ракетами "Калібр", які випустили акваторії Чорного моря. Загалом на Дніпро летіло 6 ракет, однак підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" збили 4 над Синельниківським районом.
- Крім того, росіяни вгатили по території Криворізької ТЕС. Традиційно, вони хотіли вдатися до чергової провокації та звинуватити в цьому ЗСУ.
- Станом на 10 ранку 29 червня відомо, що поранень зазнали 7 людей, серед яких – 6-річний хлопчик, якого зачепило склом від розбитої шибки.
- Напередодні, 27 червня, завдали ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці. Окупанти застосували ракету Х-22, яку випустили з Курської області. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа.
- Трагедія спричинила смерть 18 людей. Крім того, на місці знайшли 7 останків тіл, які мають ідентифікувати за допомогою ДНК-тесту. Постраждали щонайменше 25 особи, їм надають допомогу медики. Безвісти зниклою вважається 21 людина. На жаль, кількість жертв постійно збільшується.
- Росіяни намагалися сфальсифікувати й цей злочин. Вони брешуть про те, що "цілили у завод".
- Зухвалий терористичний акт сколихнув весь світ. Так, справу можуть розглянути у Міжнародному суді у Гаазі.
Це вже не війна! Соляр емоційна відреагувала на масові теракти росіян в Україні: дивіться відео