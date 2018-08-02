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"Це чистий "сепар": Усика гостро розкритикував відомий журналіст

2021 Читать новость на русском
Усика розкритикував Муджабаєв, назвавши його "сепаром"
Усика розкритикував Муджабаєв, назвавши його "сепаром" / Колаж 24 канал

Відомий журналіст і заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муджабаєв з гострою критикою висловився на адресу українського боксера, абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика. У своїх висловлюваннях журналіст назвав боксера "сепаром".

Про це свідчить допис Муджабаєва у Facebook.

24 канал повідомляв, що напередодні Олександр Усик схвально висловився про дії проросійського журналіста та блогера Анатолія Шарія, назвавши його "красунчиком".

"Труси або хрестик, фанати Усика, вибирайте – далі будувати з себе одночасно патріотів України не вийде. Ваш кумир Усик обожнює кремлівського антиукраїнського троля Шарія. Це стовідсотковий ворог України, його дивляться тільки вороги України, більше ніхто", – наголосив журналіст.

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Муджабаєв також нагадав, що Усик виступив зі словами підтримки на нещодавню ходу священнослужителів та вірян Української православної церкви Московського патріархату в Києві.

Ваш кумир Усик підтримує хресну ходу московських попів. Це чистий "сепар", без домішок. І він не "дуреньбоксер", у нього все продумано і усвідомлено. Це пропагандист "миру", на прикормі у вигляді поясів, преміальних. "Миру" на умовах капітуляції. Він не випадково боксував у Москві і обіймався з росіянином,
– висловив переконання заступник гендиректора ATR.

Він також звернувся до людей, які вболівають за українського боксера, заявивши, що "проросійський Усик з українським прапором в руках водить вас, як дітей, довкола пальця".

"А ще фанати Усика, крім сліпих захоплених залицяльників (думаю, і такі є) – пропащі лицеміри. Раніше вони говорили, що Усик – патріот, ось вам і прапор, і гімн, подивіться! А тепер, впевнений, почнуть стверджувати, що "бокс поза політикою", і треба, мовляв, судити по справах. Як на мене, такі слова під час війни з вуст відомої в країні людини – це і є справи, спрямовані проти країни. В цьому суть, інше – лушпиння. І жодні бої, переможні чи програні, не змінять суті", – резюмував Муджабаєв.

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Теги: Новини України Новини політики Новини спорту Олександр Усик Бокс Україна – Росія журналісти УПЦ МП
Джерело: 24 канал
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