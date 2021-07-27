Про це жертва шахрайської схеми Марія сама розповіла журналістам 24 липня. Інцидент трапився напередодні.

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Не змогли розпакувати

Марія замовляла Apple IPhone 12 pro max в одному з телеграм каналів, бо там була знижена ціна. Згодом вона прийшла до відділення пошти, щоб оплатити "накладений платіж" і отримати ґаджет.

Однак, розпакувати до оплати вона змогла лише поштову коробку, де була інша коробка пристрою. Тому жертва здійснила оплату без огляду товару.

Після оплати ми забираємо товар, відходимо в зону розпаковування. Там довго намагаємося відкрити пакування телефону. Коробку змогли відкрити тільки, коли порвали, бо її склеїли зсередини. Коли відкрили, виявили там лише цеглу та записку,

– поділилася жителька Дніпра.

Звернулася до поліції

Працівники "Нової пошти" сказали, що не можуть повернути гроші, які жінка переказала. Тому жертва після інциденту звернулася до правоохоронців. Вона з ними, нібито, прийшла з на пошту.

Тоді їм усім розповіли, що співробітники "Нової Пошти" не перевіряють товари перед відправленням. Тому в автентичності смартфона вони упевнитись також не могли.

Журналісти 24 Каналу намагалися дізнатися, чи фіксували цей випадок у поліції Дніпра. Однак там сказали, що не можуть підтвердити, що таке дійсно було. Це пояснили тим, що невідомі ні точна дата, ні район, де це сталося.

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Як не стати жертвою шахраїв

Купувати товари в перевірених магазинах.

Бути більш пильним, якщо запропонований товар дуже дешевий.

Не вірити в усі коментарі, які залишають інші покупці магазину.

Позитивні відгуки не є показником сумлінності продавця, бо їх легко підробити.

Не оплачувати товар на пошті, якщо не впевнені в оригінальності.

Проте, завжди з'являються нові схеми, за якими можуть ошукувати. Тому, якщо ви все ж натрапили на шахраїв, одразу звертайтеся в поліцію.