У Дніпрі 23 квітня трапилася аварія легковика та тролейбуса. Вони зіткнулися приблизно о 12 годині на Центральному мості (жителі міста називають його "Новий міст"). Спершу утворився затор біля місця, де це трапилось. Згодом вже зупинився й рух у всій центральній частині міста.

У мережі повідомляють, що затор тягнеться до Мерефо-Херсонського мосту. Зараз заблокований рух на 4 тролейбусних маршрутах.

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Карта заторів станом на 15:00 у Дніпрі (червоним виділені затримки руху) / Скриншот 24 каналу

Більше про аварію

Наразі невідомо, коли саме відбувся цей інцидент. Перший допис про ДТП в мережі з'явився об 11:44.



Міст одразу після аварії з тролейбусом / Фото телеграм-каналу "Дніпро сьогодні"

На фото з місця видно, що пошкодження в транспорту не надто сильне. У легковика лише тріснутий бампер. В якому стані тролейбус – невідомо.

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Затор на Новому мості в Дніпрі: відео телеграм-каналу "Х*е Дніпро"

Затори в центрі міста о 14 годині: відео телеграм каналу "Дніпро оперативне"