Пожежа в Харкові / "ВЕХА" та "Об'єктив"

У Харкові 25 вересня сталася масштабна пожежа у центрі міста. Місцеві ЗМІ пишуть, що горить будівля на вулиці Чоботарській, але деякі повідомили, що горить Центральний ринок, розташований неподалік.