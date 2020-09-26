У центрі Харкова сталася масштабна пожежа: відео
У Харкові 25 вересня сталася масштабна пожежа у центрі міста. Місцеві ЗМІ пишуть, що горить будівля на вулиці Чоботарській, але деякі повідомили, що горить Центральний ринок, розташований неподалік.
Про пожежу у центрі Харкова повідомило видання "Об'єктив" та телеграм-канал "ВЕХА".
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"Об'єктив" написав, що горів будинок на вулиці Чоботарській. Площа займання перевищила 300 квадратних метрів.
Постраждалих та загиблих немає, на щастя, немає. Рятувальники завершують операцію з гасіння.
Пожежні автомобілі поблизу Чоботарської у Харкові / Фото "Об'єктива"
І начебто наслідки пожежі / Фото "Об'єктива"
Телеграм "ВЕХА" ж написав, що горить Центральний ринок (розташований трохи поодаль від Чоботарської).
Пожежа у Харкові 25 вересня: відео