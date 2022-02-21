Цей сценарій намагаються втілити, – у Міноборони озвучили план агресії Кремля

Міністр оборони України вчергове прокоментував можливу нову агресію Кремля. Олексій Резніков навіть розкрив імовірний план російського вторгнення.

Міністр під час свого брифінгу заявив, що рівень загрози залишається високим, інформує 24 канал. Проте влада прогнозує можливі сценарії для того, щоб вибрати тактику у разі можливого наступу.

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Що саме може планувати Росія

За словами Резнікова, Міністерство оборони розглядало сценарій, що Росія спробує буквально оточити Україну військами – від білоруського Бреста до російського Таганрога, по суходолу, на 2 морях та в тимчасово окупованому Криму.

Олексій Резніков повідомив, що не бачить відведення і зменшення кількості російських військ. Проте запевнив, що усі частини України у бойовій готовності

"(Росіяни – 24 канал) позначили активність на тимчасово окупованій частині Молдови – у Придністров'ї. Також очікувалось, що Росія на тлі цього влаштує загострення на Сході України", – зазначив він.

Інші способи тиску

Зокрема, очільник Міноборони пояснив, що окупанти супроводжуватимуть агресію й іншими засобами тиску:

кібератаки;

мінування;

заворушення.

Мета дій – розхитати України зсередини, щоб ми змінили політичний курс та відмовились від ЄС та НАТО, а врешті-решт утратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити,

– підкреслив міністр.

Останні заяви Резнікова: головне

Міністр оборони зауважив. що від початку загострення на Донбасі 17 лютого окупанти пошкодили 4 навчальних заклади й 5 об'єктів цивільної інфраструктури. Самих бойовиків Резніков назвав "мавпами з гранатами".

Як розповів глава Міноборони, якщо Росія визнає "утворення" бойовиків на Донбасі, то після цього вторгнення може відбутись шляхом "введення так званих миротворців".

Висловлювався Резніков і щодо примусової "евакуації" мешканців Донбасу. Він назвав це "фарсом", адже декілька тисяч людей вивезли показово, хоч потім вони самі повертаються додому.

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