На якому плацдармі росіяни самі заходять у глухий кут: військовий огляд від Світана

Плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонської області відкриває шлях до Криму. А знищення російських кораблів є підготовкою до оперативного оточення.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в оперативному зведенні для 24 Каналу наголосив, що ГУР не просто так взялося за напрямок на Крим.

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Знищення ВДК "Цезар Куніков"

Світан зазначив, що свого часу у Росії було понад 10 великих десантних кораблів. ВДК "Цезар Куніков" останнім часом виконував завдання як пором. Він перекидав із російських портів до Криму велику кількість вантажів.

Такий корабель може десь до пів тисячі тонн вантажів перекидати,

– сказав полковник запасу.

За його словами, 6 – 7 таких кораблів перевозять приблизно стільки ж, як один залізничний потяг. Це такий собі морський "міст" у Крим, який знищує Головне управління розвідки України.

Він зауважив, що наші розвідники знайшли гарну тактику, від неї практично неможливо убезпечитися. Адже на корабель з усіх боків накидаються до 10 морських дронів, у нього не вистачає стволів, аби знищити їх. Швидкість таких дронів дуже висока, тож складно влучити навіть в один.

Великий десантний корабель Росії "Цезар Куніков" пішов на дно за допомогою дронів Magura. Раніше вони атакували ракетний катер "Івановєц". У "Цезарі Кунікові" утворилися критичні пробоїни по лівому борту і він почав тонути. Примітно, що російського офіцера, на честь котрого назвали корабель, убили цього ж дня 81 рік тому.

На його думку, з такою швидкістю – приблизно 1 корабель за 10 днів – вже цього року лише ГУР затопить понад 30 ворожих кораблів. А це становить половину російського Чорноморського флоту.

Іншу частину, додав військовий експерт, затопить СБУ. Коли ж зайдуть F-16 – вони дотоплять те, що залишиться. Тож, ймовірно, цього року можна ставити великий хрест на Чорноморському флоті Росії.

Удар по аеродрому "Саки"

Льотчик-інструктор вважає, що атака на аеродром "Саки" у Новофедорівці – тандемний удар щодо ВДК "Цезар Куніков". Аби одночасно так ударити, потрібно "погасити" певні станції стеження, радіолокаційні та комплекси загоризонтного контролю.

А Новофедорівка – це російський центр морської авіації,

– зауважив Світан.

За його словами, російські військові дуже недалекоглядні й діють нелогічно. Тому що це вже не перший удар по Новофедорівці за останні 2 роки. Проте загарбники все одно продовжують заводити туди свій склад.

Плацдарм на лівобережжі Дніпра – дорога в Крим

Полковник запасу заявив, що Кринки Херсонської області – один із тактичних плацдармів, з яких може утворитися такий собі полігон для знищення росіян. Адже окупанти підходять туди, чудово розуміючи, що подальшого руху для них немає.

Тобто вони заходять у глухий кут для себе,

– сказав Світан.

За його словами, загарбники впираються у наші укріплення або в Дніпро, потрапляючи під удари артилерії з правого берега. Тож це безперспективний напрямок для росіян.

Для нас, зауважив Світан, усе навпаки – наявні нині тактичні плацдарми колись переростуть в один оперативний глибиною приблизно до 15 кілометрів, аби можна було перекинути на лівий берег артилерію та відігнати російську від наших переправ. А далі буде щонайменше рух у бік Скадовська, а максимум – у напрямку Криму.

На його думку, якщо після появи винищувачів F-16 буде поставлено завдання працювати у бік Армянська, то за 1,5 – 2 місяці авіація прорубає коридор для нашої армії. Адже росіяни не зможуть там оборонятися.

Тому, резюмував він, лише після заходу авіації та появи далекобійних ракет можна буде говорити про розвиток наступальної операції. ГУР наразі не просто так працює в напрямку Криму – йде облаштування майбутнього поля бою. А знищення кораблів є підготовкою до оперативного оточення.

Що відомо про знищення ВДК "Цезар Куніков"