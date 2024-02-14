Пітьма, серія потужних спалахів: у мережі показали відео вибухів на ВДК "Цезар Куніков"
Джерело:"Кримський вітер"
Спершу ЗМІ, а потім офіційні джерела повідомили про знищення російського корабля "Цезар Куніков". Згодом з'явилися відео, на яких, вірогідно, видно момент вибуху на цьому судні.
У середу вранці, 14 лютого, у Генштабі ЗСУ підтвердили, що великий десантний корабель ворога пішов під воду. Уразили його безпілотними літальними апаратами в районі Алупки, що в окупованому Криму.
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Момент вибухів на ВДК "Цезар Куніков"
Телеграм-канали публікують відео, на яких видно спалахи. У підписі до роликів ідеться, що це якраз-таки вибухи на кораблі "Цезар Куніков". Якщо ці кадри правдиві, то можна дійти висновку, що уразили судно ще пізно вночі.
Вибухи в Чорному морі в районі Алупки: дивіться відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"
Водночас певні відео можуть свідчити, що підірвався боєкомплект корабля "Цезар Куніков". Окупанти, імовірно, відправили на підмогу в район вибухів інше судно та підводний човен. Тоді й писали, що біля селища Кацівелі – сильна ударна хвиля.
Що відбувалося в Чорному морі після нічних вибухів: дивіться відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"
До речі, одразу після вибухів не було зрозуміло, що сталося з великим десантним кораблем. Однак згодом таки підтвердили, що він потонув. Отже, у російських окупантів ще на одне судно менше. З такими темпами від їхнього флоту не залишиться нічого.
Російський ВДК "Цезар Куніков" пішов під воду: дивіться відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"
Що треба знати про атаку на судно
- У ніч на 14 лютого в Криму зафіксовано серію вибухів, які чули жителі півострова. Міністерство оборони країни-окупанта поспішно заявило про атаку безпілотниками, проте стверджувало, що всі цілі "знищила ППО".
- Згодом Генеральний штаб ЗСУ спростував ці твердження, заявивши про результативне потоплення великого десантного корабля "Цезар Куніков", що належить російським окупаційним силам.
- Операція з ліквідації корабля була здійснена за допомогою українських дронів Magura V5, якими керували спецпризначенці "Групи 13" Головного управління розвідки Міноборони.
- Після вибухів над акваторією, де сталися події, було помічено американський безпілотний літальний апарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Його використовують для розвідувальних місій.
- За інформацією ГУР, корабель "Цезар Куніков" отримав критичні пошкодження та почав тонути. Цей факт має символічне значення, оскільки російського офіцера, на честь якого назвали корабель, вбили 81 рік тому.
- "Цезар Куніков" вважався одним із найновіших кораблів російського флоту, здатним вміщати на борту до 87 членів екіпажу. Корабель використовувала Росія у воєнних операціях проти Грузії, Сирії та України.