Україна знищила корабель "Цезар Куніков" біля Алупки: показуємо місто на карті

Сили оборони нашої держави уразили та знищили корабель "Цезар Куніков" російських окупантів. Власне, сталося це в районі Алупки, що в тимчасово окупованому Криму.

У середу вранці, 14 лютого, ліквідацію судна підтвердили у Збройних Силах України. Водночас у цьому матеріалі 24 Канал показує на карті, де розташоване місто Алупка, в районі якого було завдано удар по ворогу.

Дивіться також "Magura" знищила "Цезаря", – великий десантний корабель Росії потопили розвідники

Де знищили "Цезар Куніков"

"Цезар Куніков" – це великий десантний корабель, що перебував на озброєнні Чорноморського флоту Росії у складі 197-ї бригади десантних кораблів 30 дивізії надводних кораблів та базувався у Севастополі.

Однак підбили його в районі Алупки, що на південний схід від Севастополя. У цьому місті є порт "Причал Алупка". Розташований він на Приморському провулку та має вихід на Чорне море.



Причал в Алупці, окупований Крим / Скриншот з російського сервісу "Яндекс Карти"

Станом на 2014 рік в Алупці проживало близько 8,5 тисячі людей – місто було курортним центром. Як відомо, від початку окупації Криму російські загарбники використовують український півострів як воєнну базу.

Де розташоване місто Алупка в окупованому Криму: дивіться на карті від Google maps

Більше про операцію