Новий російський ракетоносій "Циклон": наскільки він небезпечний
Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що Росія вперше вивела на чергування у Чорному морі ракетоносії "Циклон".
Наближення чергових сакральних дат росіяни можуть використати для підготовки до масованих ракетних атак. Про небезпеку ракетоносія "Циклон" 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко
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Чи є підвищена загроза через новий ракетоносій
Загроза з моря для України, як була, так і залишається досі, незалежно від того, який саме російський ракетоносій там перебуває. Мовиться не лише про загрозу ракетних атак, але й блокування сполучення зернової угоди.
Йдуть такі дати як День державного прапора, День Незалежності України. Загалом цей тиждень доволі ризикований з точки зору активізації ворожих ракетно-дронових атак. Їхня вірогідність висока,
– Зауважив Олександр Мусієнко.
Тож Росія зараз вживає заходів для посилення свого корабельного угруповання, зокрема, ракетних крейсерів та кораблів. Вочевидь, для активізації ракетних обстрілів у ці дні.
Олександр Мусієнко про ракетоносій "Циклон": дивіться відео
Ракетна загроза на День Незалежності: що відомо
- У Головному представленні розвідки повідомили, що на День Незалежності України тривожитись варто самим росіянам. Представник ГУР Вадим Скібіцький, втім наголосив, що окупанти справді можуть обстріляти українські міста у декілька хвиль. Водночас мовиться про той же ракетний терор, який постійно застосовує ворог. Наприклад, нещодавно росіяни обстріляли драмтеатр у Чернігові.
- Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що для росіян важливі сакральні дати. Тож масовані ракетні обстріли 22 – 24 серпня не виключені. Однак варто також розуміти, що Росія зараз робить усе, аби посіяти паніку серед українців, наростити загальне напруження.
- До слова, за повідомленням Гуменюк, станом на 22 серпня у Чорному морі перебуває корабельне угруповання, посилене трьома суднами. Кількість "Калібрів" на них може бути доведена до 20 одиниць. Тобто 2 надводних і 1 підводний ракетоносії готові до застосування по території України.