У вас є 2 опції: піти або померти, – Цимбалюк гостро звернувся до окупантів
Росіяни не полишають жалюгідні спроби захопити наші території. Проте українці продовжують доводити носіям "рускава міра", що їм тут не раді.
Ба більше, єдине, що чекає на них в Україні – вірна смерть. Про це на стрімі 24 каналу сказав журналіст Роман Цимбалюк.
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Цимбалюк звернувся до росіян
Він зауважив, що прожив 13 років у росії, тож ніколи не ставився до цієї держави з ненавистю. А ось думки та почуття росіян щодо нашої держави – наразі неважливі.
Неважливо, що ви думаєте про нас – любите ви Україну чи ненавидите. Чи хочете ви набити портрет путіна на спинах своїх дружин. Неважливо. У вас в Україні є лише 2 опції: піти або померти,
– сказав він.
Журналіст також розповів, що окупанти панічно бояться артилерійських установок CAESAR, які Україні передала Франція. Ці гармати далекобійні, вони швидко їздять та оперативно змінюють місце ведення вогню. Тому така високоефективна зброя не лише руйнує загарбницькі плани росіян, які прийшли на українські землі, а й позбавляє їх, власне, життя.
"Вони приїхали, визначили місце перебування через супутник, відстрілялися, зібралися за хвилину і поїхали пити каву. А росіяни відшкрябують зі своєї техніки частини екіпажу", – зазначив він.
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Втрати окупантів: останні новини
- Українські захисники продовжують завдавати успішних ударів по окупантах. Так, бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 влучили у позиції росіян на Східному напрямку. Вдалося знищити: 8 танків,
8 бойових броньованих машин, польовий склад боєприпасів та живу силу ворога.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 8 липня ЗСУ ліквідували 36 900 російських загарбників. За останню добу українські захисники та захисниці знищили 250 окупантів.
- На Чернігівщині з річки витягли два ворожі танки, у яких знайшли тіла 5 російських окупантів.
- Улюблений "серіал" українців під назвою "Чорнобаївка" триває. Там ЗСУ успішно вдарили по окупантах – вже 25-й раз.
- Повітряні сили ЗСУ завдали удару по росіянах. Їм вдалося знищити: 2 крилаті ракети типу "Калібр", склад боєприпасів, два контрольно-спостережні пункти окупантів, десять одиниць ворожої техніки, особовий склад ворога.
Цимбалюк гостро звернувся до російських окупантів: дивіться відео