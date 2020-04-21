Ціна нафти WTI повернулася до позитивного значення, однак сягає лише півтора долара

Після історичного падіння ціни на нафту марки WTI 20 квітня до від'ємного значення вартість все ж унормувалася. За барель нафти цієї марки віддають майже півтора долара.

Ціни на нафту WTI з найближчої поставки піднялися у вівторок майже до 1, 5 долара за барель, водночас нафта марки Brent торгується вище 25 доларів за барель. Про це повідомляє Інтерфакс.

Перед цим Ціна на нафту вперше в історії коштує -40 доларів за барель і продовжує падіння

У понеділок в один з моментів торгів ціни на WTI досягали мінус 40, 32 долара за барель. Травневий контракт на WTI вранці 21 квітня котируються на рівні 1, 39 долара за барель, подорожчавши на 39 доларів.

Тим часом червневі контракти на WTI, активність торгів якими в кілька десятків разів вище, котируються вище 22 доларів, подорожчавши більш ніж на 8%.

Що відомо про WTI?West Texas Intermediate – це марка нафти, ціну на яку використовують як один із показників світових цін на "чорне золото". Це одна з так званих маркерних сортів нафти. Ф'ючерси на WTI торгуються на Нью-Йоркській товарній біржі. Нафту видобують у західному Техасі.

Рекордне падіння ціни: коротко

Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити покупцям , щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

, щоб в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання. Обвал цін в негативну зону викликаний також загальною кризою на ринку нафти , де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК + так і не почалося.

, де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК + так і не почалося. Відсутність вільних ємностей для зберігання в США при цьому і далі буде чинити негативний вплив на ціни. Тим часом Дональд Трамп сказав, що падіння цін – "короткотермінове явище" і ціни на нафту "приблизно через місяць будуть на рівні в 25 – 28 доларів за барель".

Зверніть увагу! Через пандемію коронавірусу попит на "чорне золото" впав на приблизно 20 мільйонів барелів за день. Ціни на нафту побили 20-річні рекорди. Таке падіння цін передусім загрожує американським компаніям, які виробляють дорогу нафту.