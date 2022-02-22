Цинічно розбіглися хто куди: ОПЗЖ думатиме про війну у "гнилій" Європі

Володимир Путін згуртував українців так, як ніхто й ніколи, тож за це йому треба подякувати. Він також вдруге вирізав "ракову пухлину" на тілі України.

Чому кажу, що треба подякувати? Бо після виступу Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки я не впізнала свою стрічку новин.

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Усі свідомі, адекватні та розсудливі громадяни написали, що погоджуються зі словами президента. Подібні публікації я побачила у політологів, деяких депутатів та колег.

Непримиренні вороги забули про чвари й стали на один бік, щоб захистити Україну від агресора. Багатозначно промовчали хіба що Арсен Яценюк і Дмитро Разумков.

Хто мав протилежну позицію

На інший бік, а точніше на злітну смугу, стали особи, яким знадобилося лише 3 дні та 60 чартерів, аби покинути свою Батьківщину. Варто зауважити, що зараз ще навіть не тривають військові дії, а є лише загроза з боку Росії.

Однак вони вже взяли свої тривожні валізи й вилетіли хто куди. А як же?

"Україні потрібне звільнення. Народ України чекає звільнення", – заявляв Ілля Кива. Він так чекав, поки Путін "звільнить Україну", що коли той, здається, наважився, нардеп сказав приходити, але "нас дома нема".



Ілля Кива вимагав "звільнення для українців" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Це ж, як я вже сказала на початку, вдруге, коли Путін, сам того не підозрюючи, проводить "тест на виявлення ракових пухлин" або ж зрадників у рядах українських чиновників і можновладців.

Вперше ця історія спрацювала з Віктором Януковичем. Він так сильно хотів дружити з Росією, що змушений був збирати речі й тікати. Щоправда, ніде, крім Москви, його не хотіли бачити.

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Ці ж його поплічники, які мріють про "русскій мір", віддають перевагу чомусь "гнилій Європі". Ще 26 січня Кива кричав, що карантин Верховній Раді не потрібен. Мовляв, нема коли відпочивати – треба про країну думати.

Однак вже 30 січня нардеп вилетів до Іспанії, аби зустрічати весну на середземноморському узбережжі міста Аліканте. Там зараз комфортні 16 градусів тепла. Тож, чому б і ні?

"Підгорає" на 24 каналі: дивіться відео

Втім, щоб ви нічого зайвого не подумали, я вам одразу скажу, що Кива не втік, ні. Просто так збіглося, що саме напередодні анонсованого російського вторгнення його різко почали переслідувати за погляди, інакодумство й ще за щось.

Погрози тривають давно. Ви бачите й самі стаєте свідками того, як у телеграм-каналах та на інтернет-ресурсах йдуть прямі заклики до насильства, до знищення російськомовного населення та всіх, хто зараз говорить про мир,

– заявив одіозний Кива.

Однак депутат забув додати, що мовиться про "мир на російських умовах". Тож, він кинув російськомовне населення напризволяще й вирішив рятувати власну контужену голову.

Хто ще покинув Україну

Наступною, хто заправив повний бак і вилетів до Риги, була вже Наталія Королевська. У тому ж місці перебуває ще один депутат від ОПЗЖ – Юрій Солод.

Водночас сім'я Льовочкіних вирішила максимально заплутати сліди й тому розділилась. Юлія Льовочкіна 26 січня вирушила до Ніцци: дівчаткам до вподоби Франція. Сергій Льовочкін зі своєю тривожною валізою 10 лютого вирушив до Венеції. Мабуть, Італія йому здалася більш комфортною, щоб перечекати можливе російське вторгнення.

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Куди міг вилетіти Вадим Рабінович? Звісно, що до Ізраїлю. У нього там було дуже багато важливих справ, але він захворів на коронавірус, тому вже протягом 2 тижнів "дуже хоче", але не може повернутися в Україну.



Вадим Рабінович вилетів до Ізраїлю / Фото Getty Images

Ігор Абрамович вирішив далеко не летіти, бо може нічого й не буде, тож треба швидко повернутися, поки твоєї відсутності ніхто не помітив. Тому він поки перебуває у Варшаві.

Якщо шукатимете Тетяну Плачкову, ну раптом у вас виникнуть запитання щодо організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, членом комітету якого вона є, то шукайте її у Відні.

Віталій Борт полетів до Туреччини, а Олександр Пузанов вирішив взяти приклад з Юлії Тимошенко й полетів думати про війну на теплих пляжах "Дубайщини". Нелегкою є доля народного депутата.

Вадим Столар, до речі, також вирішив відключити мозок і поглянути на мистецтво, тож шукайте його десь у численних музеях Ніцци.

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Водночас позафракційний Вадим Новинський, напевно, поїхав за шоломи домовлятися. Він у Мюнхені, якщо що.

Марченко не пасе задніх

Зауважте, що ніхто з них не полетів до Росії. Навіть дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко. Вона вирішила, що нема коли вдавати героїню, адже треба рятувати найдорожче – своє власне життя, тож вирушила до Білорусі.

Відео як Марченко, яка проходить контроль, зняли українські прикордонники. Дружина Медведчука також зробила їм зауваження, що не можна її знімати без попередження.

Отже, їхати з країни у період, коли твій кум знову хоче на неї напасти – це добре, а знімати її на кордоні було погано. Отакі ми невиховані. Зате не тікаємо з країни, коли ворог на кордоні.

Марченко, як ви зрозуміли, була у супроводі лише охорони, тому що хтось, я маю на увазі Медведчука, повинен сидіти вдома з електронним браслетом на нозі. Так що у разі чого, у нас є перший полонений, якого можна потім вигідно обміняти.

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Поки це все. Пам'ятайте, що ворог не лише може бути ззовні, а й паразитувати всередині країни. Тож, будьте обачними, зберігайте спокій та захищайте Україну.