Цього не покажуть на параді: українські захисники вдарили по ворожому танку "Джавеліном"
Джерело:фейбук 30 ОМБр
Українські захисники продовжують знищувати російського загарбника на своїй землі. Зокрема, військові здійснюють такі операції з отриманої у якості допомоги зброї, наприклад, з "Джавеліну".
Воїни 30 ОМБр вдарили по ворожому танку "Джавеліном"
Так, сьогодні, 9 травня, російські окупанти отримали особливий подарунок з нагоди Дня перемоги. Їхню техніку вкотре знищили вщент. Відео знищення російського танку опублікувала 30 окрема механізована бригада імені Князя Острозького.
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Воїни цієї бригади вже не вперше показують ворогу те, що їх на нашій землі ніхто не чекав, й якнайшвидше радять покинути наші території, в іншому разі – українські захисники допоможуть їм у такий спосіб, як на відео.
Філігранна робота воїнів 30 ОМБр з ПТРК "Javelin" по ворожому танку. Українське сафарі триває поки вороги не щезнуть з української землі!,
– йдеться в описі відео.
На опублікованих кадрах видно, як 30 ОМБр імені Князя Острозького чітко та злагоджено спалила танк Росії з "Джавеліну".
Дивіться момент удару по ворожому танку "Джавеліном": відео
Коротко про втрати росіян в Україні
- Нещодавно на Харківщині українські бійці розбили цілу колону танків окупантів. З них 2 вціліли, тож вони стали трофеєм ЗСУ.
- Окрім цього, військові 30 ОМБр влучним пострілом знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".
- Також наші військові серйозно вдарили по позиціях загарбників на Миколаївщині. Захисники знищили ворожий склад боєприпасів – згоріло орієнтовно 20 одиниць техніки.
- Окрім танків, українські військові знищують ворожі безпілотники. Так, на Дніпропетровщині 6 травня вони вчергове збили російський БПЛА.
- Своєю чергою, на Запоріжжі наші бійці взяли окупантів у полон. Також вони забрали в загарбників БМП-2.
- Морські піхотинці з 503-го окремого батальйону 29 квітня знищили 2 ворожі бойові машини піхоти.
- А раніше воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова показали відео філігранного знищення ворожої бронетехніки. Десантники пообіцяли й далі виконувати бойові завдання та ліквідовувати ворогів України.
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