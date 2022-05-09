Цього не покажуть на параді: українські захисники вдарили по ворожому танку "Джавеліном"

Українські захисники продовжують знищувати російського загарбника на своїй землі. Зокрема, військові здійснюють такі операції з отриманої у якості допомоги зброї, наприклад, з "Джавеліну".

Воїни 30 ОМБр вдарили по ворожому танку "Джавеліном"

Так, сьогодні, 9 травня, російські окупанти отримали особливий подарунок з нагоди Дня перемоги. Їхню техніку вкотре знищили вщент. Відео знищення російського танку опублікувала 30 окрема механізована бригада імені Князя Острозького.

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Воїни цієї бригади вже не вперше показують ворогу те, що їх на нашій землі ніхто не чекав, й якнайшвидше радять покинути наші території, в іншому разі – українські захисники допоможуть їм у такий спосіб, як на відео.

Філігранна робота воїнів 30 ОМБр з ПТРК "Javelin" по ворожому танку. Українське сафарі триває поки вороги не щезнуть з української землі!,

– йдеться в описі відео.

На опублікованих кадрах видно, як 30 ОМБр імені Князя Острозького чітко та злагоджено спалила танк Росії з "Джавеліну".

Дивіться момент удару по ворожому танку "Джавеліном": відео

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