Цього недостатньо, – "слуга" пояснив, чому Росія поки не піде вглиб України
Джерело:24 канал
Росія має військову техніку, але немає людей, які б воювали. Тому Кремль поки не ухвалив рішення щодо повномасштабного нападу на Україну.
Її нинішні дії – це демонстрація. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав "слуга народу" Микита Потураєв.
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Коли потрібно буде напружитися
За його словами, є кілька маркерів, на які потрібно орієнтуватися, чи Росія планує напружувати ситуацію. Наразі панікувати не потрібно.
Якщо вони почнуть перекидати людей. Їх там зараз не вистачає. Якщо це побачать і наші союзники, і наша розвідка, тоді треба напружитися,
– наголосив Потураєв.
Також у них немає засобів зв'язку. Однак найголовніше, це люди, яких бракує. "Ті 100 тисяч, нехай навіть 120 тисяч, цього абсолютно недостатньо, щоб напасти на Україну", – відзначив "слуга".
Накопичення техніки – шантаж
"Їм треба наростити людський потенціал, якого немає. Якщо це почнеться, і наші союзники, і ми це побачимо та всім розповімо. Тоді вже ухвалюватимемо рішення", – додав Потураєв. Щодо накопичення техніки, як він вважає, це лише шантажна історія.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
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