"Цукерберг написав листа": як працювала фейсбук-сторінка Майдану
Джерело:24 канал
Організація "Центр спільних дій" адмініструвала у 2013 – 2014 роках найпопулярнішу фейсбук-сторінку "Євромайдан". За це вони навіть отримали кримінальну справу.
Про це розповів український громадсько-політичний діяч і голова "Центру спільних дій" Олег Рибачук у межах проєкту 24 каналу "Барикади Гідності". За його словами, фейсбук-сторінка існує і досі.
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Сторінка була кількамовна та допомагала з логістикою
Рибачук пояснив, що у часи Революції Гідності сторінку вели декілька експертів із "Центру спільних дій". Вони наповнювали її змістом, а також перекладали такими мовами як:
- французька;
- англійська;
- німецька.
За декілька днів на ній уже було кілька мільйонів відвідувачів. Марк Цукерберг навіть написав листа та визнав, що в історії фейсбуку ця сторінка зросла найшвидше,
– пригадав він.
За спогадами голови "Центру спільних дій", сторінка насамперед допомагала розв'язувати логістичні питання. Питання грошей чи допомоги не було в пріоритеті.
Якщо, умовно, треба якісь дрова, то їх миттєво знаходили. Будь-яке питання, яке потрібне було Майдану, вирішувалося через ці комунікації. У результаті половина мого "Центру" працювали на сторінці щоденно, а частина, включно зі мною, саме на Майдані, тобто були в полі.
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