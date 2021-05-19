ЦВК визнала Вірастюка обраним народним депутатом

19 травня 2021 , 15:46
Читать новость на русском

Джерело:

ЦВК

Центральна виборча комісія визнала Василя Вірастюка обраним до Ради народним депутатом. Відповідний новий протокол затвердили 19 травня.

Так, ЦВК склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87. Переможцем таки залишився Вірастюк.

Раніше ЦВК відмовила Вірастюку у реєстрації народним депутатом

Враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування,
– наголосили у ЦВК.

Результати голосування

Після визнання недійсним голосування на 6 дільницях голоси за кандидатів змінились:

  • За Василя Вірастюка – 14 811 голосів,
  • за Олександра Шевченка – 13 942,
  • за Руслана Кошулинського – 13 463.

Вибори на Прикарпатті: що треба знати

  • Вибори на скандальному окрузі №87 на Прикарпатті відбулись 28 березня.
  • Під час підрахунку голосів були численні скандали – у протоколах виявили помилки. Крім того, будівлю, де засідала комісія, постійно "мінували".
  • 22 квітня ЦВК визнала Вірастюка офіційним переможцем. Він набрав 31,25% голосів виборців, а Шевченко – 29,69%. 
  • Останній подавав позови до суду. Згодом Верховний суд скасував результати виборів.
  • ЦВК 5 травня відмовила Вірастюку у реєстрації народним депутатом. Зазначили, що для цього немає підстав, адже протокол про результати виборів скасований.
  • Потім у ЦВК зізнались, що юридичного виходу із ситуації немає. Однак стверджували, що шукають рішення.
Автор: Ольга Музика