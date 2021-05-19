ЦВК визнала Вірастюка обраним народним депутатом

Центральна виборча комісія визнала Василя Вірастюка обраним до Ради народним депутатом. Відповідний новий протокол затвердили 19 травня.

Так, ЦВК склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87. Переможцем таки залишився Вірастюк.

Раніше ЦВК відмовила Вірастюку у реєстрації народним депутатом

Враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування,

– наголосили у ЦВК.

Результати голосування

Після визнання недійсним голосування на 6 дільницях голоси за кандидатів змінились:

За Василя Вірастюка – 14 811 голосів,

за Олександра Шевченка – 13 942,

за Руслана Кошулинського – 13 463.

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