Трагедія у ТЦК на Закарпатті: там помер військовозобов'язаний

На території Закарпатського ТЦК помер військовозобов'язаний, якого військово-лікарська комісія визнала придатним до служби. У військкоматі розпочали службову перевірку.

Інцидент трапився вчора, 23 травня. Про смерть військовозобов'язаного повідомили у самому ТЦК.

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Супечливий висновок ВЛК

3азначається, що у чоловіка, який перебував в одному з підпорядкованих ТЦК області, різко погіршилося самопочуття. Раніше ВЛК визнала його придатним до військової служби.

Потерпілому надали домедичну допомогу та викликали "швидку". Втім, на жаль, після приїзду медики констатували смерть військовозобов'язаного.

У ТЦК висловили співчуття родичам загиблого та пообіцяли провести службову перевірку.

Там пояснили, що до складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради.

Природна смерть чи вбивство

Слід зауважити, що ця історія – не перший випадок смерті військовозобов'язаного у ТЦК. Раніше 5 травня подібна трагедія трапилася у Кривому Розі. Там на території Саксаганського військкомату помер чоловік. Працівники ТЦК розповіли, що у військовозобов'зяного стався епілептичний напад. Йому надали домедичну допомогу та виклали лікарів. Втім, врятувати чоловіка так і не вдалося.

Родичі загиблого не вірять у версію з епілептичним нападом. Вони припускають, що чоловіка могли вбити. На його тілі були численні забої та синці.

Зазначимо, що прокурори вже розпочали кримінальне провадження щодо цього інциденту.

Слідство має встановити, чи могла загибель чоловіка стати наслідком ймовірного перевищення службових повноважень працівниками Саксаганського РТЦК та СП.

Нагадаємо, що наприкінці року у Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна другого поверху військкомату. Його госпіталізували до лікарні. Відомо, що постраждалий вижив. За даними ЗМІ, йому 43 роки.

У Хмельницькому тим часом помер чоловік після проходження ВЛК. Матір загиблого стверджує, що синові не надали відповідної допомоги. У ТЦК заперечують. Мовляв, після того, як ВЛК виявила у чоловіка захворювання, його одразу ж госпіталізували, однак врятувати не вдалося.