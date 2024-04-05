ТЦК викликатиме чоловіків від 25 років для оновлення даних, – Генштаб

Військові розповіли, що чоловіків, які досягнули 25 років, візьмуть на військовий облік військовозобов'язаних. Їх знімуть з військового обліку призовників та викликатимуть у військкомати.

До таких дій ТЦК та СП вдаватимуться після того, як Володимир Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років.

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Що відомо про уточнення даних

З набранням чинності вищезазначеним законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів,

– пояснили військові.