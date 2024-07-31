Ці літаки треба оперативно знищувати, – авіаексперт про ураження 2 бомбардувальників Ту-22М3

Унаслідок вибуху на аеродромі "Оленья" у Мурманській області Росії було пошкоджено одразу 2 стратегічних бомбардувальники Ту-22М3. Окупанти прикрили ці літаки, намагаючись захистити їхній паливний бак від можливих уражень, тому, найімовірніше, вони були готові.

Вже не вперше Україна завдає ударів по військовому аеродрому "Оленья". Це 24 Каналу зауважив авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Можливості авіації ворога зменшаться

Анатолій Храпчинський зазначив, що свого часу Радянський Союз побудував дуже багато літаків Ту-22М3. Це основний носій ракет Х-22, якими Росія активно гатить по території України.

Щодо залучення Ту-22М3 слід зауважити, що вони насправді запускають на коротку відстань ракети, тому часу для прийняття рішення дуже мало. І саме цей літак потребує оперативного знищення,

– підкреслив він.

Міністерство оборони Росії заявило, що прийняло рішення про побудову укриттів для російської авіації. Нібито вже надані розпорядження і сформований план зі створення на авіабазах захисних споруд.

Однак, окрім літаків, на аеродромі достатньо цілей для того, щоб унеможливити використання літаків. Зокрема, склади з паливо-мастильними матеріалами, з озброєнням, технічні частини, які обслуговують ці літаки, знаряддя, яке забезпечує польоти, і так далі.

"Тому слід зауважити, що навіть якщо Росія почне будувати, але для цього треба велика кількість часу. Я думаю, що з такою інтенсивністю ударів, як ми завдаємо, все-таки ми суттєво зменшимо їхні можливості щодо використання авіації", – сказав авіаексперт.

Ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленья": головне

25 липня дрони атакували аеродром "Оленья" у Мурманській області, де розташовані стратегічні бомбардувальники окупантів Ту-22М3. Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що було уражено одразу 2 літаки Ту-22М3.

За оцінками самих загарбників, ремонт і термін відновлення в кращому випадку це вересень 2024 року – борт № 31 і жовтень 2024 – борт № 33. Причетність України до цієї атаки Юсов "не підтверджує та не спростовує".