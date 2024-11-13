Загроза ракетної атаки: ворог підняв у повітря кілька Ту-95МС
Стратегічна авіація ворога вдруге за тиждень злетіла у повітря. Існує загроза чергового ракетного удару.
Про це повідомили Повітряні сили після 3 ранку 14 листопада, пише 24 Канал. Мовиться про виліт до 6 бортів Ту-95МС.
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Що відомо про ракетну загрозу 13 листопада
Повітряні сили також написали, що зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95МС з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів вони будуть о 05:00. Про вильоти близько 6 – 7 бортів Ту-95МС з Оленьї пишуть моніторингові спільноти. Виліт може бути бойовим, а отже:
Повітряні сили також написали, що зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95МС з Оленєгорська.
Орієнтовно в районі пускових рубежів вони будуть о 05:00.
Про вильоти близько 6 – 7 бортів Ту-95МС з Оленьї пишуть моніторингові спільноти. Виліт може бути бойовим, а отже: