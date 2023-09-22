Туди летіла ракета: у Кременчуці чули звуки вибуху

У Кременчуці повідомили про звуки вибуху. Раніше стало відомо, що туди летить ракета.

Місцеві телеграм-канали Кременчука повідомляють про вибух. На території Полтавщини тривала повітряна тривога.

Зверніть увагу У низці областей – тривога: Повітряні сили попередили про ракету в напрямку Кременчука

Місцеві чули звук вибуху

Жителі міста повідомили журналістам, що чули звук вибуху.

Офіційного підтвердження цього поки немає.

Вдень 22 вересня повітряну тривогу оголосили у низці областей України. Повітряні сили попередили українців про загрозу.

Українців закликають перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Ймовірно, у напрямку до Кременчука летіла ракета, яку випустили із комплексу "Іскандер-К".

Росіяни використовуюь ці ракети проти прифронтових міст. 21 вересня ввечері російські військові обстріляли житлові будинки в Кураховому на Донеччині двома ракетами "Іскандер". Кількість поранених зросла до 16.

Зазначається, що пошкоджені вікна, фасади та покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі та гаражі. На місці продовжують працювати рятувальники. Триває розбір завалів.

Станом на 18:06 у Полтавській області оголосили відбій.

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