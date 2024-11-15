Кандидатка на пост голови Нацрозвідки США закликала Зеленського до "духу Алохи" після 24 лютого

Кандидатка на пост голови Національної розвідки США в адміністрації Трампа Тулсі Габбард на початку війни виклала дуже цікаве відео. У ньому американська політикиня закликала Зеленського пройнятися "духом Алохи".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис журналіста видання Financial Times Крістофера Міллера у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Чому Габбард закликала Зеленського до "духу Алохи"

Крістофер Міллер нагадав, що у 2022 році, через три дні після повномасштабного російського вторгнення в Україну, Габбард, яку Трамп висунув як кандидатку у директорки Національної розвідки США, закликала Зеленського "перейнятися духом Алохи".

Журналіст також підкріпив свій пост відповідним дописом американської політикині. У ньому Габбард зверталася до президентів США, України та Росії.

Шановні президенти Путін, Зеленський і Байден. Прийшов час відкласти геополітику в сторону і перейнятися "духом Алохи", поваги та любові до українського народу, дійшовши угоди про те, що Україна буде нейтральною країною, тобто не вступить у військовий союз з НАТО або Росією,

– сказала вона.

Габбард закликала Зеленського пройнятися "духом Алохи" після трьох днів від початку повномасштабної війни / Відео з акаунту Тулсі Габбард у соцмережі Х

Довідка! "Дух Алоха" – це гавайська філософія життя, яка виражає любов, співчуття, повагу та гармонію. Вона спонукає до позитивного ставлення, доброзичливості та взаємопідтримки у стосунках із людьми та природою. Це також спосіб жити у злагоді із собою та світом.

Цікаво, що сама Тулсі Габбард з дитинства живе на Гаваях, хоча народилася на одному з островів Американського Самоа, а також була членкинею Палати представників від 2 виборчого округу Гаваїв з 2013 по 2021 роки. Вона також була членкинею Демократичної партії США, але вийшла звідти та у 2024 році приєдналася до Республіканської Партії.

До слова, окрім цього, Тулсі Габбард також відзначилася тим, що "бачила" в Україні біолабораторії, а також звинуватила владу США та НАТО в тому, що вони спровокували напад Росії на Україну.