"Тунець по-кримськи": у ГУР підтвердили знищення двох ворожих катерів

У ГУР МО 30 травня розповіли, що у тимчасово окупованому Криму знищили два ворожі катери. За попередніми даними, це швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".

Раніше інформацію про знищення катерів окупантів у Криму підтвердили джерела 24 Каналу. Тепер в українській розвідці офіційно розповіли деталі цієї операції.

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ГУР МО розповіло про знищення двох катерів ворога у Криму

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що 30 травня 2024 року спецпідрозділ "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад Росії у тимчасово окупованому Криму.

"Успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24", – зазначили в розвідці.

За даними ГУР, з метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію. Зокрема, у небі фіксували: літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.

Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-міліметрові гармати.

Утім, нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії – за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунець",

– мовиться у дописі.

Представники ГУР зазначили, що інформація щодо втрат ворога внаслідок атаки оновлюється.

Що відомо про ураження катерів ворога у Криму

Російські телеграм-канали 30 травня орієнтовно о 02:30 повідомили, що припиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві скаржилися, що чули буцімто щонайменше 10 вибухів біля мостового переходу.

Пропагандистський чиновник тимчасово окупованого півострова Олег Крючков оприлюднив інформацію, що, мовляв, біля Кримського мосту було пошкоджено залізничний та автомобільний пороми. Водночас у мережі повідомили, що було пошкоджено катер росіян КС-701 "Тунець".

Джерела 24 Каналу в ГУР МО підтвердили ураження двох ворожих катерів у межах операції в анексованому Криму. Проте додаткові подробиці співрозмовники не надали.