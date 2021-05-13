Бог його знає, що шукали, – Тупицький розповів, що у нього вилучили під час обшуку

Слідчі ДБР 13 травня проводили обшук у будинку Олександра Тупицького. Прийшли до нього через розслідування справи екссуддів господарського суду Віктора Татькова і Артура Ємельянова.
Відсторонений Зеленським голова КСУ Тупицький стверджує: нічого не ховав від слідчих, а по що саме вони приходили – не знає. Тупицький додає, що цей обшук – тиск на нього.
Нагадаємо Слідчі ДБР прийшли з обшуками до Тупицького
Що вилучили у Тупицького під час обшуку
Обшуками, як заявляє Тупицький, його хочуть "вижити з Конституційного суду" і змусити піти. Він назвав це знущанням і спробою витерти ноги об голову суду.
Щодо вилученого, то Тупицький зазначає: забрали патрони, старий телефон дружини і жорсткий диск.
… у мене вилучили патрони до зареєстрованого мисливського карабіну, оскільки я мисливець. Також зі старого комп’ютера зняли жорсткий диск, старий телефон дружини вилучили, в якому навіть сім-карти немає. І на цьому все закінчилося. А що шукали – Бог його знає,
– прокоментував Тупицький.
Зазначається, що слідчі ДБР приходили до Тупицького через справи колишніх суддів господарського суду Віктора Татькова і Артура Ємельянова. В одному з епізодів цієї справи Тупицький є підозрюваним.
"Засідання нікуди не дінуться"
Тупицькому протягом кількох місяців не можуть обрати запобіжний захід в іншій справі – наданні неправдивих свідчень і підкупі свідка. Він не з'являється на засідання, мотивуючи відсутність то нездужанням матері, то власним. Щодо цього він зазначає: засідання нікуди не дінуться, здоров'я – важливіше.
Я не ухиляюся від явки до суду. Але що важливіше: участь у засіданні чи стан свого здоров’я? Засідання нікуди не подінеться,
– сказав він.
Справа Олександра Тупицького: головне
- ДБР 19 січня повідомило Тупицькому про підозру.
- Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.
- Володимир Зеленський спершу відсторонив Тупицького з посади глави КСУ до 28 березня.
- Пізніше скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, який видав Віктор Янукович.
- Наразі Конституційний суд відкрив справу щодо оскарження цього рішення Зеленського.
- Відповідне подання до КСУ зробили 49 нардепів.