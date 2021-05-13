Бог його знає, що шукали, – Тупицький розповів, що у нього вилучили під час обшуку

Слідчі ДБР 13 травня проводили обшук у будинку Олександра Тупицького. Прийшли до нього через розслідування справи екссуддів господарського суду Віктора Татькова і Артура Ємельянова.

Відсторонений Зеленським голова КСУ Тупицький стверджує: нічого не ховав від слідчих, а по що саме вони приходили – не знає. Тупицький додає, що цей обшук – тиск на нього.

Нагадаємо Слідчі ДБР прийшли з обшуками до Тупицького

Що вилучили у Тупицького під час обшуку

Обшуками, як заявляє Тупицький, його хочуть "вижити з Конституційного суду" і змусити піти. Він назвав це знущанням і спробою витерти ноги об голову суду.

Щодо вилученого, то Тупицький зазначає: забрали патрони, старий телефон дружини і жорсткий диск.

… у мене вилучили патрони до зареєстрованого мисливського карабіну, оскільки я мисливець. Також зі старого комп’ютера зняли жорсткий диск, старий телефон дружини вилучили, в якому навіть сім-карти немає. І на цьому все закінчилося. А що шукали – Бог його знає,

– прокоментував Тупицький.

Зазначається, що слідчі ДБР приходили до Тупицького через справи колишніх суддів господарського суду Віктора Татькова і Артура Ємельянова. В одному з епізодів цієї справи Тупицький є підозрюваним.

З 2016 року

. Його як голову Вищого господарського суду України та його колишнього заступника Артура Ємельянова та інших працівників апарату господарських судів України підозрюють у використанні свого службового становища.

"Засідання нікуди не дінуться"

Тупицькому протягом кількох місяців не можуть обрати запобіжний захід в іншій справі – наданні неправдивих свідчень і підкупі свідка. Він не з'являється на засідання, мотивуючи відсутність то нездужанням матері, то власним. Щодо цього він зазначає: засідання нікуди не дінуться, здоров'я – важливіше.

Я не ухиляюся від явки до суду. Але що важливіше: участь у засіданні чи стан свого здоров’я? Засідання нікуди не подінеться,

– сказав він.

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