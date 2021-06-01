Запобіжний не обиратимуть: Тупицький з'явився у суд, але не прийшли прокурори

Відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький почав з'являтися на судових засіданнях у справі про підкуп ним свідка. Раніше він не відвідував їх, посилаючись на низку причин.

Втім, 1 червня у Печерський суд Києва не прийшли прокурори. Ба більше, вони відкликали клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

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Це означає, що тепер запобіжний захід відстороненому судді взагалі не обиратимуть. Справа переходить до Подільського суду столиці, там її розглядатимуть по суті.

Печерський суд намагався обрати запобіжний захід Тупицькому ще з 2 квітня. Втім, він не приходив на засідання – спочатку заявив про хворобу матері, згодом йому нібито робили операцію.

Раніше прокурори клопотали про 45 тисяч гривень застави для Тупицького. А також закликали заборонити йому з'являтися у Конституційному Суді.

Справа пов'язана із протиправним заволодінням майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу". Тупицького підозрюють у підкупі свідка.

У травні слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Тупицького. Після цього обвинувальний акт скерували до Подільського райсуду Києва.

Схожа ситуація була з адвокатами

Напередодні Тупицький прийшов на засідання Подільського суду, але розгляд справи про підкуп ним свідка перенесли. Все тому, що не прийшли його адвокати.

Вони нібито були зайняті в інших судових засіданнях. Тож судді визнали причини неявки поважними й відклали розгляд справи до 8 червня.

При цьому, Тупицький наголосив, що представляти себе він не може. Мовляв, ще не встиг на той час ознайомитися зі всіма томами справи.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу