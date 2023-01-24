Не отримають підтримку для вступу в НАТО: Ердогана розлютило спалення Корану в Швеції

21 січня біля консульства Туреччини у Стокгольмі відбулися протести проти Туреччини, а також проти вступу Швеції до НАТО. Саме під час цих заходів лідер данської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" спалив примірник Корану.

На такий жест оперативно відповіли й у Стамбулі, де під час масової акції під будівлею посольства Швеції спалили у відповідь прапор цієї країни. Згодом на цей скандал відповів й президент Туреччини Реджеп Ердоган після засідання Кабінету міністрів.

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Швеція може не очікувати на підтримку Туреччини

Своїм вчинком лідер ультраправої партії "Жорстка лінія" частково таки домігся свого. Адже Ердоган у відповідь на спалення Корану заявив, що Швеції не слід очікувати від Туреччини підтримки вступу у НАТО.

Межа прав і свобод особистості доходить до того, де починаються права і свободи інших людей. Ніхто не має права принижувати святих. Ті, хто заохочують або потурають цьому збоченню, безсумнівно, прорахували його наслідки,

– сказав Ердоган.

Він підкреслив, що не можна дозволити розгулювати скрізь терористичним організаціям, а потім очікувати підтримки для вступу в Альянс. Тож якщо у Швеції не поважають релігійні переконання Туреччини чи мусульман, то й не отримають у відповідь "жодної підтримки в НАТО".

Реакція на скандал інших посадовців

Зазначимо, що спаленню Корану обурився не лише президент Туреччини. Так, МЗС Туреччини оприлюднило заяву, у якій засудило спалення Корану, а також закликало владу Швеції вжити заходів щодо причетних. Звернулися в МЗС також й до всіх інших країн з проханням зробити "конкретні кроки" на знак солідарності проти ісламофобії.

Згодом на сайті МЗС з’явилася ще одна заява, у якій засудили акцію "терористичної організації РПК". У ній Стокгольм звинуватили у грубому порушенні тристороннього меморандуму про взаєморозуміння, в межах якого Анкара пообіцяла не блокувати вступ двох країн в обмін на виконання її вимог.

Натомість міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем назвав ісламофобські провокації жахливими: "Швеція має далекосяжну свободу вираження поглядів, але це не означає, що шведський уряд або я особисто підтримуємо висловлені думки".

Не перший скандал у 2023 році